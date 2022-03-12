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Yeni Malatyaspor İzmir’den Eli Boş Döndü !
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Altay, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
57. dakikada korner kazanan Altay’da Rodriguez, köşe vuruşunda Kappel ile paslaştı. Yeniden topla buluşan Rodriguez’in ortasında kafa vuruşu yapan Paixao’nun şutunda top direğe çarpıp auta çıktı.
63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın ceza sahasına verdiği pasta topla buluşan Tetteh’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Erkan Özdamar, VAR kontrolünün ardından pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve gol iptal edildi.
67. dakikada Yeni Malatyasapor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Chouiar’ın sert vuruşunu kaleci Lis son anda köşeye uzanarak kurtardı.
75. dakikada defans hattında paslaşırken Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç’ın hatasında Altay’da topla buluşan Rodriguez, ceza sahası içinde uygun pozisyondan yararlanamadı. Top kale direğinin yanından auta çıktı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Bilal Gölen xx
Altay: Lis xx, Cebrail xx, İbrahim Öztürk xx, Murat xx, Kazımcan Karataş xx, Thaciano xx, Poko xx, Pinares xx (Rayan dk. 76 xx), Kappel xx (Bamba dk. 79 xx), Rodriguez xx (Ceyhun dk. 90+2 ?), Paixao xx (Zeki dk. 76 xx)
Yedekler: Cihan, Tolga, Tugay, Eren, Efe, Özgür
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Zeffane xx, Haddadi xx, Campi xx (Tetteh dk. 53 xx), Hafes xx, Nshirimana x (Donsah dk. 44 xx), Azubuike xx, Mustafa Eskihellaç xx, Dicko xx, Chouiar xx, Kenan xx (Barış dk. 53 xx) (Mert dk. 89 ?)
Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Türkaslan, Awuku, Atakan, Muhammed
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Paixao (dk. 44) (Altay)
Sarı kartlar: Nshirimana, Azubuike, Hafez, Barış (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Pinares, Murat Akça, Rayan (Altay)
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