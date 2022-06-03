Yeni Malatyaspor için tarihi gün!

400 milyon TL borç oylanacak!

Malatya futbolunun kurtuluş projesi olarak sıfır borçla kurulmasına rağmen hatalarından ders almayan yönetim yüzünden her yıl borç batağına bir adım daha saplanan Yeni Malatyaspor için yarın tarihi günlerinden biri daha yaşanacak. ‘Çalacak, çırpacak başkanlar, yönetimler gelmesin’ diye hazırlanan tüzük maddelerine rağmen 400 milyon lira borcu olduğu konuşulan sarı kırmızılı kulüp yönetimi ibra edilmek için mali kongrede delegeler huzurunda oylamaya sunulacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor’da 31 Mayıs Salı günü Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılması planlanan Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yarın gerçekleştirilecek. Sarı kırmızılı kulübün net borcunun açıklanacağı kongre Battalgazi Belediye Binası Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak.

Yönetimsel sorunlar yüzünden son üç sezonda Süper Lig’de istikrarsız bir grafik çizerek borcu her yıl katlanarak artan Doğu Anadolu temsilcisinin güncel borcunun 400 milyon TL’ye ulaştığı ifade ediliyor. Tarihinde ilk kez 2017-2018 sezonda yükseldiği lige bu sezon veda eden Yeni Malatyaspor’u borçsuz şekilde almasına rağmen her yıl zarara uğratan Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetimi ibra edilmek için mali kongrede delegelerin oylamasına sunulacak.

“KÖYLÜLERİM GELİR İBRA EDER”

8 yıllık görev süresi içerisinde eş, dost ve akrabalarını delege yaparak önünü kongrelerde kendisine muhalif olunmasının önünü kapatan Adil Gevrek’in aksi bir durum yaşanmadığı takdirde kongreye gelmesi bekleniyor. Gevrek’in Malatya dışında özellikle Ankara’da yaşayan yakın çevresine salonda bulunmamalarını istediği ve onlara “Siz gelmeyin, zaten beni kendi köylülerim gelir ibra eder” dediği iddia edildi.

İBRA EDİLSE DAHİ BORÇTAN SORUMLU

Dernekler masası kanuna göre normalde delegeler eğer isterlerse Adil Gevrek’i başkanlıktan dahi düşürebilirler. Ancak Gevrek’i seçenler yine aynı delegeler olduğu için bu mümkün görünmüyor. Gevrek ve yönetimi ibra edilse dahi bütçe aşımı olan bütün alacakların Adil Gevrek ve bütün yönetim kurulu üyelerinden tahsilinin önü ise açık. Bu kulübün tüzüğünde açık ve net şekilde ifade ediliyor. Ama delegeler her mali kongrede Adil Gevrek’i ibra ettikleri için yasal olarak hiçbir şey yapılamıyor.

ADİL GEVREK VE YÖNETİMİ YARGILANABİLİR Mİ?

Efsane Malatyaspor’un 11 milyon borçla 2006 yılında Süper Lig’den küme düşmesi sonrası, borçsuz ve başarılı bir kulüp oluşturulma projesi kapsamında kurulan Yeni Malatyaspor’un kulüp tüzüğü hazırlanırken, Malatyaspor’da yaşanan hadiseler bir daha yaşanmasın diye katı maddeler konuldu. Ancak bu maddeler zaman içerisinde Adil Gevrek yönetiminin talebi üzerine genel kurulda delegelerin oylarına sunuldu. “Yeni Malatyaspor batmayacak, bitmeyecek. Bu kulüp eskisi gibi olmayacak. Çalacak, çırpacak başkanlar, yönetimler gelmeyecek” diye hazırlanan tüzük maddeleri Adil Gevrek’in eş, dost ve akrabalarının delege oylarıyla değiştirildi.

TÜZÜK 150. MADDE NE SÖYLÜYOR?

Gevrek yönetimi Yeni Malatyaspor tüzüğünde yer alan 150. maddeyi ya değiştirmeyi unuttu ya da önemsemedi. O maddede, genel kurul kararı olmadan başkan ve yönetimi kulübü üçüncü şahıslara borçlandıramayacağı, genel kuruldan yetki alsalar dahi borçlandıracakları tutarın bütçenin yüzde 10’unu aşamayacağı yer alıyor. Ayrıca Adil Gevrek ve yönetimi kulübe borç para veremez. Kulübü kendilerine borçlandıramaz. Bunu yaptıkları takdirde yapmış oldukları ödemeler bağış olarak kabul edilir. Bunu yaptıklarında borçtan yönetim sorumlu tutulur.

ELLER KAOSA KALKARSA…

Sarı kırmızılı kulübün 400 milyon TL’yi bulan borcunu 8 yıldır görevde olan Gevrek’in tüm dönemlerine bölündüğünde yıllık ortalama borcun 50 milyon TL borçlandığı ortaya çıkıyor. Sıfır borçla devir alınan kulübün her yıl 50 milyon lira borçlanması demek bütçenin yüzde 10’unu zaten aşıyor. Hal böyleyken bugün yapılacak kongrede okunacak mali raporun ardından delegeler yönetimi ibra etmeleri durumunda Yeni Malatyaspor’u bir kez daha kaosa sürükleyecekler.