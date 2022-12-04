Yeni Malatyaspor için korkulan olmadı

Spor Toto 1. Lig’de küme düşmeme hedefiyle mücadele veren Yeni Malatyaspor’a rakiplerinden güzel haberler geldi. Sarı kırmızılı takımın bay geçirdiği haftada alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, Gençlerbirliği, Altınordu, Erzurumspor ve Tuzlaspor oynadıkları maçları kaybetti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Ligin 16. haftasını maç yapmadan geçiren Yeni Malatyaspor’da Cuma günü Samsunspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları sürerken, sarı kırmızılı ekibin küme düşme hattıyla arasındaki puan farkının açılmasından endişe duyulduğu haftada korkulan olmadı. Samsunspor deplasmanında sahne alan ligin en alt sırasında bulunan Denizlispor sahadan 5-0 mağlubiyetle ayrılarak son sıraya demir attı. Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz haftalarda 2-2 berabere kalarak can verdiği Gençlerbirliği ise Bodrumspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybederek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde galibiyeti unutan takımlardan Altınordu ise Bandırmaspor deplasmanından da puansız ayrıldı. İzmir ekibi Bandırmaspor’a 1-0 mağlup oldu ve ateş hattının üzerine çıkma şansını tepti. Küme düşme hattının bir basamak üzerinde 14 puanı bulunan Erzurumspor da haftayı puansız kapatarak önemli bir fırsatı kaçırdı. Sakaryaspor’a konuk olan Doğu ekibi sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 15.haftasında Yeni Malatyaspor ile sahasında golsüz berabere kalan Tuzlaspor da bu hafta Eyüpspor’a 2-0 yenilerek tehlikeli bölgeyle arasındaki puan farkını açamadı.

4 OYUNCU KART SINIRINDA

Bu sezon topladığı 11 puanın 8’ini dış sahada alan Yeni Malatyaspor, ligin 17. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Hasan Özer’in gelişiyle yakaladığı çıkışı son üç maçta sürdüremeyen sarı kırmızılılar ligin ilk yarısında kalan 3 maçta alabileceği maksimum puanları almayı istiyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Malatya ekibinde Burundi milli takımı kampından dönen Jospin Nshimirimana da Samsunspor maçı hazırlıklarında yer alıyor. Sakatlığı bulunan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan dışında eksik oyuncunun bulunmadığı Yeni Malatyaspor’da sarı kart cezalısı Barış Başdaş, Samsunspor’a karşı forma giyemeyecek. Kritik maç öncesinde Ogün Özçiçek, Aly Malle, Godred Donsah ile Doğukan Emeksiz ise kart sınırında bulunuyor. Sarı kırmızılılar bugün yapacağı antrenmanla Karadeniz ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.