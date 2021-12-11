Yeni Malatyaspor için Aralık ayı sıcak geçecek

Süper Lig’de bu Pazar sahasında Alanyaspor’u konuk etmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor Aralık ayının kalan günlerinde toplam 5 maça çıkacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig’de oynanacak 7 haftalık programın açıklanmasının ardından Yeni Malatyaspor’u 2021 yılının son haftalarında yoğun maç trafiği bekliyor. Sarı kırmızılılar Alanyaspor ile oynacağı karşılaşmayla birlikte 30 Aralık’a kadar toplam 5 kritik müsabakaya çıkacak. Bir birinden zorlu maçlara çıkacak olan Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma sonrası 19 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hemen akabinde 23 Aralık Perşembe günü evinde Kayserispor’u konuk edecek olan sarı kırmızlılar 3 gün sonra 26 Aralık Pazar akşamı Fenerbahçe ile sezonun ilk yarısının son maçına çıkacak.

Fenerbahçe maçının hemen ardından Ziraat Türkiye Kupası mesaisine başlayacak olan Yeni Malatyaspor bu kez rakibi Bandırmaspor’u bekliyor olacak. 4 Tur’da rakibi Akhisarspor’u eleyerek adını bir üst tura yazdıran Malatya temsilcisi 5. Turda 30 Aralık Perşembe günü Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor, bu sezon devre arası verilmeyecek olan Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçını ise 7 Ocak Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak.