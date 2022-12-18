‘Yeni Malatyaspor haklı bir galibiyet aldı’

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, kendileri için önemli bir 3 puanı kaybettiklerini ifade ederek, “Yeni Malatyaspor’u aldıkları haklı galibiyetten dolayı kutluyorum” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Taşkın, 1-0 sona eren maç sonrası yaptığı açıklamada, “Sahadaki mücadeleyi gördüğümde Malatyasporlu oyuncular bizden daha fazla galibiyeti istediler, çırpındılar, mücadele ettiler. Biz her zamanki verdiğimiz reaksiyonu, mücadeleyi bugün gösteremedik. Yeni Malatyaspor’u almış olduğu haklı galibiyetten dolayı kutluyorum. Kümede kalma yolunda kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Gerekli reaksiyonu neden gösteremediklerini kendi teknik ekibiyle analiz edeceklerin dile getiren Taşkın, bir şeyleri doğru yapmadıklarını söyledi. Taşkın, “Bizi 29 puanla yukarılara taşıyan bu oyuncu grubu. Zaman zaman bunların kötü mücadele etme hakları tabii ki oluyor. Biz bir ekibiz, zaman zaman ekibin içinde işler iyi gitmiyor. Kendi analizimizi yaparak yolumuza bakacağız. Malatyaspor haklı bir galibiyetle bizi geçmiştir” ifadelerine yer verdi.