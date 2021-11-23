Yeni Malatyaspor güzel haberler bekliyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 14.haftasında Galatasaray ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılarda tedavisi için ülkesine giden Benjamin Tetteh’in Malatya’ya dönerek bireysel çalışmalara başlaması takım içerisinde sevinçle karşılanırken, gözler Sadık ve Wallace’dan gelecek güzel habere çevrildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’in 13.haftasında Giresunspor’a 1-0 yenilerek küme düşme potasına gerileyen Yeni Malatyaspor’da dikkatler Pazar akşamı Galatasaray ile oynanacak maça çevrildi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde zorlu maçın hazırlıklarına devam eden Malatya ekibinde sakat olan futbolculardan gelecek güzel haberler beklenmeye başlandı. Giresunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın tedavi için Sırbistan’a gönderildiği öğrenilirken, Brezilyalı oyuncu Wallace hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sarı kırmızılıların en büyük gol silahı olan Benjamin Tetteh’in Gana’daki tedavisini tamamlayarak Malatya’ya dönmesi takım içerisinde sevince neden olurken, 24 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalara devam edeceği belirtildi. Tetteh’in ligin 15.haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanırken, oyuncunun önümüzdeki hafta içerisinde takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

GALATASARAY YORGUN GELECEK

Öte yandan Pazar günü Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan Galatasaray, 25 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupası yolunda bir virajı daha kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray bu maçtan iki gün sonra Malatya’ya gelecek. Geçen hafta Fenerbahçe’ye evinde 2-1 yenilen İstanbul ekibi Yeni Malatyaspor karşısına bir haftada iki maç yapmış bir şekilde yorgun çıkacak.