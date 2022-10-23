Yeni Malatyaspor ‘Göz’e geldi

TFF1. Lig’de alt sıralardan kurtulmak isteyen Yeni Malatyaspor iyi futbol oynamasına rağmen evinde Göztepe karşısında umduğunu bulamadı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Buğra’yla penaltı atışından yararlanamayan sarı kırmızılıların bulduğu bir golde ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bulduğu net gol pozisyonlarından yararlanamayan kaplanlar İzmir ekibine 1-0 mağlup oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ramazan Keleş, Nurettin Dinçer Demir ve Özcan Sultanoğlu hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşma konuk ekip Göztepe’nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, 32. dakikada Ally Malle’nin pasıyla topla buluşan Doğukan’ın atağında top ağlarla buluştu ancak öncesinde kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

MAÇTAN NOTLAR

dakika da Rahman’ın savunma arkasına attığı topu alan Aly Malle’nin kaleci ile karşı karşıya kaldı kaleci gole izin vermedi. dakikada Ally Malle’nin pasıyla topla buluşan Doğukan’ın atağında top ağlarla buluştu ancak öncesinde kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı. dakikada savunma arkasına atılan uzun topu takip eden Haqi Osman ceza sahasına girdi ancak topa vuramayınca top kalecide kaldı. dakikada Rahman Buğra, ceza sahası dışından aldığı topu direk kaleye şut çekti ancak gol denemesi başarısız kaldı. dakikada vurkaçla topu alan Jospin, girdiği ceza sahası içinde pas vermek yerine direk kaleye şu çekince top kaleci de kaldı.

45+3 dakikada sol kanattan atağa çıkan Göztepe’de ceza sahasına giren Obinna’nın çektiği şut kaleci Abdulsamed’ten döndü. Topu yine alan Obinna’nın ara pasında topu alan Yasin Öztekin bekletmeden vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 0-1

dakikada Haqi Osman’ın ceza sahasında düşürülmesi sonucu hakem Ramazan Keleş penaltı kararı verdi. dakikada penaltı atışını kullanan Rahman Buğra’nın vuruşunda top direğe çarparak geri döndü. Sonrasında ise top savunma tarafından uzaklaştırıldı. dakikada Yeni Malatyaspor’un sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda topa yükselen Haqi Osman’In kafa vuruşunda top kalecide kaldı. dakikada Göztepe atağında Mamah Obinna’nın ceza sahasında kaleye çektiği şutu kaleci Abdulsamed tek hamlede kontrol etti. dakika da Yeni Malatyaspor’da Doğukan, ceza sahasının sol çaprazında altığı tolla kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda kaleci gole izin vermedi ve topu kornere çeldi. dakikada Yeni Malatyaspor’da serbest vuruşta topun başına geçen Rahman Buğra’nın vuruşunda kaleci topu tek hamlede kontrol ederek tehlikeye izin vermedi. dakika da konuk ekip Göztepe’de Hüsamettin’in ceza sahasının hemen dışından kaleye çektiği sert şutu kaleci Abdulsamed kurtardı.

90+ 5’de karşılaşmanın son dakikalarında beraberlik golü için bastıran Yeni Malatyaspor’da ceza sahasının dışından topla buluşan Burak, uzak bir noktadan denediği şutunda başarısız oldu.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Özcan Sultanoğlu xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Burak, Philip, Barış, Arda (Cengizhan dk. 78 ?), Ogün, Buğra (Hüseyin, dk. 89 ?) Malle, Jospin (Mert Miraç dk. 70 x), Doğukan, Haqi

Yedekler: Ahmet Eyüp, Oytun, Alperen, Erşan, Emircan, Enes, Berat

Teknik Direktör: Hasan Özer

Göztepe: Ekrem, Arslanagic, Emir, İsmail, Yunus, Mihojevic, Tuğbey (Yalçın dk. 58 x) Obinna (Hüsamettin dk. 85 ?), Tijanic, Yasin, Ali (Kvasina dk. 70 x)

Yedekler: Arda, Tarık, Atınç, Uğur Kaan, Isaac Atanga, Ajdin Hasic, Emirhan,

Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu

Sarı Kart: Burak, Philip (Y. Malatyaspor) Yalçın, Ekrem, Emre, Emir, Kvasina (Göztepe)

Gol: Yasin (dk. 45 + 3) (Göztepe)