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Yeni Malatyaspor ‘Göz’e geldi
TFF1. Lig’de alt sıralardan kurtulmak isteyen Yeni Malatyaspor iyi futbol oynamasına rağmen evinde Göztepe karşısında umduğunu bulamadı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Buğra’yla penaltı atışından yararlanamayan sarı kırmızılıların bulduğu bir golde ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bulduğu net gol pozisyonlarından yararlanamayan kaplanlar İzmir ekibine 1-0 mağlup oldu.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ramazan Keleş, Nurettin Dinçer Demir ve Özcan Sultanoğlu hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşma konuk ekip Göztepe’nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, 32. dakikada Ally Malle’nin pasıyla topla buluşan Doğukan’ın atağında top ağlarla buluştu ancak öncesinde kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.
MAÇTAN NOTLAR
45+3 dakikada sol kanattan atağa çıkan Göztepe’de ceza sahasına giren Obinna’nın çektiği şut kaleci Abdulsamed’ten döndü. Topu yine alan Obinna’nın ara pasında topu alan Yasin Öztekin bekletmeden vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 0-1
90+ 5’de karşılaşmanın son dakikalarında beraberlik golü için bastıran Yeni Malatyaspor’da ceza sahasının dışından topla buluşan Burak, uzak bir noktadan denediği şutunda başarısız oldu.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Özcan Sultanoğlu xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Burak, Philip, Barış, Arda (Cengizhan dk. 78 ?), Ogün, Buğra (Hüseyin, dk. 89 ?) Malle, Jospin (Mert Miraç dk. 70 x), Doğukan, Haqi
Yedekler: Ahmet Eyüp, Oytun, Alperen, Erşan, Emircan, Enes, Berat
Teknik Direktör: Hasan Özer
Göztepe: Ekrem, Arslanagic, Emir, İsmail, Yunus, Mihojevic, Tuğbey (Yalçın dk. 58 x) Obinna (Hüsamettin dk. 85 ?), Tijanic, Yasin, Ali (Kvasina dk. 70 x)
Yedekler: Arda, Tarık, Atınç, Uğur Kaan, Isaac Atanga, Ajdin Hasic, Emirhan,
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Sarı Kart: Burak, Philip (Y. Malatyaspor) Yalçın, Ekrem, Emre, Emir, Kvasina (Göztepe)
Gol: Yasin (dk. 45 + 3) (Göztepe)
ERDOĞAN: MALATYA AÇIK HAVA ŞANTİYESİNE DÖNÜŞTÜ
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