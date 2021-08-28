yeni malatyaspor, ‘bulut’ları dağıttı: 2-0

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Süper Lig’in 3.haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK’yı Adem Büyük ve Benjamin Tetteh’in golleriyle 2-0 mağlup etti ve puanını 6’ya çıkarttı.
Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 2-0
Goller: Dk.45 Adem Büyük, Dk.68 Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor)
Yeni Malatyaspor
|22. ABDULSAMED DAMLU
|5. OUSSAMA HADADI
|7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ
|8. AABID RAYANE
|10. ADEM BÜYÜK
|13. WALLACE FORTUNA DOS SANTOS
|14. STEPHEN PATRICK MALLAN
|26. SEMİH KAYA
|30. BENJAMIN TETTEH
|16. SADIK ÇİFTPINAR
|66. JOSPIN NSHIMIRIMANA
Gaziantep Futbol Kulübü
|1. GÜNAY GÜVENÇ
|3. EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI
|6. ALIN DORINEL TOŞCA
|8. JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR
|15. ERTUĞRUL ERSOY
|20. RECEP NİYAZ
|25. JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO
|27. HAMZA MENDYL
|52. ALEXANDER MERKEL
|70. STYLIANOS KITSIOU
|28. ANGELO NİCOLAS SAGAL
Dakika 8: Gaziantep FK’da Sagal’ın sağ çapraz ceza sahası dışından şutunda top yan direkte patladı.
Dakika 13: Sagal’ın ara pasında Joao hareketlendi. Joao’dan önce Abdulsamed topa dokundu ve gole izin vermedi.
Dakika 22: Gaziantep Futbol Kulübü gole çok yaklaştı. Recep Niyaz’ın sağdan kullanılan korner atışında Djilobodji kafayı vurdu, top yan direğe çarparak, yeniden oyun alanına döndü.
Dakika 33: Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Rayane Aabid ceza sahası sol çaprazdan sert vurdu, top direği yalayarak, dışarı çıktı.
Dakika 40: Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile etkili olmak istedi. Kaleci Günay kalesini terk etti, Adem Büyük boş kaleye göndermek istedi ancak başarılı olamadı.
Dakika 45 GOLLL: Rayane Aabid’in uzun pasında topla buluşan Adem Büyük, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
İlk yarı 1-0 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
Dakika 47: Recep Niyaz’ın şutunda Abdulsamed Damlu parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
Dakika 53: Jefferson sert vurdu top, az farkla üstten auta çıktı.
Dakika 53: Tetteh’in soldan pasında Haddadi dokundu, kaleci Günay müdahale etti ve gole izin vermedi.
Dakika 55 MUTLAK GOL KAÇTI: Mustafa’nın sağdan pasında müsait pozisyondaki Mallan topa dokunamadı ve mutlak bir gol kaçmış oldu.
Dakika 57: Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Ndong oyuna giriyor. Ndong, 11 numaralı formayla sahaya çıkıyor.
Dakika 58: Adem Büyük’ün ara pasında sağdan hareketlenen Benjamin Tetteh son çizgiye indi vurdu, top yan ağlarda kaldı.
Dakika 67: Tetteh istediği gibi vuramadı. Haddadi’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Tetteh, istediği vuruşu yapamayınca tehlike büyümeden sonlandı.
Dakika 68 GOLLL: Adem Büyük’ün pasında topla buluşan Adem Büyük, kaleci Günay’ı şık bir çalımla geçti ve topu ağlara gönderdi: 2-0.
Dakika 78: ŞOK: Yeni Malatyaspor’da Benjamin Tetteh, topa hareketlenirken adalesini tuttu. Acı içerisinde yerde kalan Tetteh, sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.
Maç bitti… Yeni Malatyaspor 2-0 kazanıyor.
YMS sağlık raporu paylaştı
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