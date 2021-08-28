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Yeni Malatyaspor, ‘Bulut’ları dağıttı: 2-0

Süper Lig'in 3.haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti

yeni malatyaspor, ‘bulut’ları dağıttı: 2-0
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Süper Lig’in 3.haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK’yı Adem Büyük ve Benjamin Tetteh’in golleriyle 2-0 mağlup etti ve puanını 6’ya çıkarttı.

Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 2-0

Goller: Dk.45 Adem Büyük, Dk.68 Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor)

Yeni Malatyaspor

Aksoğan Tur
22. ABDULSAMED DAMLU
5. OUSSAMA HADADI
7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ
8. AABID RAYANE
10. ADEM BÜYÜK
13. WALLACE FORTUNA DOS SANTOS
14. STEPHEN PATRICK MALLAN
26. SEMİH KAYA
30. BENJAMIN TETTEH
16. SADIK ÇİFTPINAR
66. JOSPIN NSHIMIRIMANA

Gaziantep Futbol Kulübü

1. GÜNAY GÜVENÇ
3. EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI
6. ALIN DORINEL TOŞCA
8. JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR
15. ERTUĞRUL ERSOY
20. RECEP NİYAZ
25. JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO
27. HAMZA MENDYL
52. ALEXANDER MERKEL
70. STYLIANOS KITSIOU
28. ANGELO NİCOLAS SAGAL

Dakika 8: Gaziantep FK’da Sagal’ın sağ çapraz ceza sahası dışından şutunda top yan direkte patladı.

Dakika 13: Sagal’ın ara pasında Joao hareketlendi. Joao’dan önce Abdulsamed topa dokundu ve gole izin vermedi.

Dakika 22: Gaziantep Futbol Kulübü gole çok yaklaştı. Recep Niyaz’ın sağdan kullanılan korner atışında Djilobodji kafayı vurdu, top yan direğe çarparak, yeniden oyun alanına döndü.

Dakika 33: Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Rayane Aabid ceza sahası sol çaprazdan sert vurdu, top direği yalayarak, dışarı çıktı.

Dakika 40: Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile etkili olmak istedi. Kaleci Günay kalesini terk etti, Adem Büyük boş kaleye göndermek istedi ancak başarılı olamadı.

Dakika 45 GOLLL: Rayane Aabid’in uzun pasında topla buluşan Adem Büyük, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı 1-0 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Dakika 47: Recep Niyaz’ın şutunda Abdulsamed Damlu parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Dakika 53: Jefferson sert vurdu top, az farkla üstten auta çıktı.

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Dakika 53: Tetteh’in soldan pasında Haddadi dokundu, kaleci Günay müdahale etti ve gole izin vermedi.

Dakika 55 MUTLAK GOL KAÇTI: Mustafa’nın sağdan pasında müsait pozisyondaki Mallan topa dokunamadı ve mutlak bir gol kaçmış oldu.

Dakika 57: Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Ndong oyuna giriyor. Ndong, 11 numaralı formayla sahaya çıkıyor.

Dakika 58: Adem Büyük’ün ara pasında sağdan hareketlenen Benjamin Tetteh son çizgiye indi vurdu, top yan ağlarda kaldı.

Dakika 67: Tetteh istediği gibi vuramadı. Haddadi’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Tetteh, istediği vuruşu yapamayınca tehlike büyümeden sonlandı.

Dakika 68 GOLLL: Adem Büyük’ün pasında topla buluşan Adem Büyük, kaleci Günay’ı şık bir çalımla geçti ve topu ağlara gönderdi: 2-0.

Dakika 78: ŞOK: Yeni Malatyaspor’da Benjamin Tetteh, topa hareketlenirken adalesini tuttu. Acı içerisinde yerde kalan Tetteh, sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.

Maç bitti… Yeni Malatyaspor 2-0 kazanıyor.

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