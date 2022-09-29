Yeni Malatyaspor galibiyete inanıyor

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, umut veren bir takıma sahip olduklarını ve hafta sonu oynanacak Sakaryaspor maçını kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

MURAT İPEKTEN

Yeşilova, sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1. Ligin en iyi mücadele eden takımlarından olduklarını ifade ederek, tek eksiklerinin 3 puan olduğunu söyledi. Her şeyin bir galibiyete baktığını vurgulayan Ramazan Yeşilova, “Bu iş taraftarsız olmaz. Bununla ilgili birkaç kere çağrıda bulunmuştuk. 5 yıldızlı bir stadyumumuz söz konusu. Taraftara çok ihtiyaç duyuyoruz. Olmazsa olmazlarımızdandır taraftar. Onlarında itici güç olacaklarının farkında olacaklarını ve gerekli desteği vereceklerini düşünüyorum. Onlara çağrım bu takımı yalnız bırakmayın. Bu takımın size bugün ihtiyacı var. El birliğiyle bu takımı bulunduğu yerden çıkaracağız. Ondan sonrası daha güzel olacak. Bunu el birliğiyle yapmamız lazım. Bunu sadece bu yönetimin üzerine bırakmamalıyız. Bu şehir birlik ve beraberliği oluşturursa başarı olur. Bununla ilgili Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız gerekli desteği sunuyorlar.” İfadelerini kullandı.