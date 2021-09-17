yeni malatyaspor, f. karagümrük’ü konuk ediyor

Milli aranın ardından 4’üncü haftada deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, 5’inci haftada sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Bu akşam Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

3’lü sistemi sıkça eleştirilen teknik direktör İrfan Buz’un bu akşamki karşılaşmada takımını 4’lü savunmayla sahaya sürmesi bekleniyor. Sarı kırmızılıların Karagümrük karşısında muhtemel onbiri şöyle: Abdulsamed Damlu, Muhammed Sarıkaya, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Oussama Haddadi, Rayane Aabid, Jospin, Mounir, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük ve Walter Bwalya.

Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük, daha önce 2’si Süper Lig, 2’si ise 2.Lig olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldiler. İki takım ilk olarak 2014-2015 sezonunda 2.Lig’de karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, sezonun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonunda bu kez Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı İstanbul ekibi 3-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.