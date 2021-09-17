DOLAR

8,6438$%1.36

EURO

10,1449%0.82

STERLİN

11,8752£%0.62

GRAM ALTIN

487,15%1,39

ÇEYREK ALTIN

7.756,29%1,01

BİTCOİN

408962฿%0.51775

İmsak Vakti a 04:41
Malatya AÇIK 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Spor / Yeni Malatyaspor, F. Karagümrük’ü Konuk Ediyor

Yeni Malatyaspor, F. Karagümrük’ü Konuk Ediyor

Süper Lig’de 5. haftada perde bu akşam Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmayla açılıyor. Sarı kırmızılılar sahasında konuk edeceği İstanbul temsilcisi karşısında 3 puanı hedefliyor.

yeni malatyaspor, f. karagümrük’ü konuk ediyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Milli aranın ardından 4’üncü haftada deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, 5’inci haftada sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Bu akşam Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

242116034 1892669260919818 257408079211126681 n

3’lü sistemi sıkça eleştirilen teknik direktör İrfan Buz’un bu akşamki karşılaşmada takımını 4’lü savunmayla sahaya sürmesi bekleniyor. Sarı kırmızılıların Karagümrük karşısında muhtemel onbiri şöyle:  Abdulsamed Damlu, Muhammed Sarıkaya, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Oussama Haddadi, Rayane Aabid, Jospin, Mounir, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük ve Walter Bwalya.

yeni kadro dizilisi copy

Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük, daha önce 2’si Süper Lig, 2’si ise 2.Lig olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldiler. İki takım ilk olarak 2014-2015 sezonunda 2.Lig’de karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, sezonun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonunda bu kez Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı İstanbul ekibi 3-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Gürkan’dan Malatya Sporuna Tırpan!

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.