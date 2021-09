yeni malatyaspor emre akbaba’ya teklif götürmüş!

Sezon başında Galatasaray’la sözleşmesini uzatmasına karşın kadroda düşünülmeyen Emre Akbaba’nın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu eski takımı Alanyaspor’a sezon sonuna kadar kiralandı. Futbol yorumcusu Bülent Timurlenk transferle ilgili olarak katıldığı programda gerçekleşen transferi değerlendirdi. Timurlenk, “Emre Akbaba için Alanyaspor’a gitmek iyi olacak. Yeni Malatyaspor’un teklifi daha cazip olmasına rağmen tercihini Alanya’dan yana kullanmış. Alanya bir rehabilitasyon merkezi gibi. Yaşadığı iki önemli ağır sakatlığı var. Futbolda yaşadığınız ağır sakatlıklardan sonra bile bu sahnenin acımasızlığı şu; bir ay içinde hazır olacaksınız. Yaşadığınız sakatlıktan dolayı eski performansınızı orta koyamayınca insanlar her seferinde orayı bahane olarak görüp size geçerli not vermez. Bir oyuncunun forma numarasının belli olmaması da nerde oynayacağı konusunda arafta kalan oyuncular vardır. Emre Akbaba ikinci forvet mi? Emre Akbaba on numara mı? Emre Akbaba’dan 8 numara olur mu? Bu soruların cevapları hep ‘belki’dir” yorumunda bulundu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ