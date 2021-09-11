yeni malatyaspor direnemedi, beşiktaş rahat kazandı

Süper Lig’de milli aranın ardından 4’üncü haftada Yeni Malatyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. İlk 10 dakikada 2-0 geriye düşen ve hücumda etkisiz kalan Yeni Malatyaspor, sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Lig’de 4 hafta sonunda 2 galibiyet, 2’de mağlubiyet yaşayan sarı kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşması sonrasın Beşiktaş maçında da kötü bir futbol sergiledi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Necip Uysal, Domagoj Vida (Dk.20 Welinton), Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Rachid Ghezzal (Dk.69 Gökhan Töre), Miralem Pjanic (Dk.69 Mehmet Topal), Alex Teixeira (Dk.43 Can Bozdoğan), Kevin NKoudou (Dk.68 Kenan Karaman), Michy Batshuayi

Yedekler: Mert Günok, Francisco Montero, Fabrice N’Skala, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya (Dk.72 Haqi Osman), Wallace, Oussama Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Rayane Aabid (Dk.75 Stevie Mallan), Jospin Nshimirimana, Didier Ndong (Dk.57 Mounir Chouiar), Adem Büyük (Dk.75 Mert Miraç Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Muhammed Sarıkaya, Hasan Özkan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Dk. 7 ve 52 Michy Batshuayi, Dk.10 Kevin NKoudou (Beşiktaş)

Sarı kart: Miralem Pjanic (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Dakika 3: Beşiktaş’ın soldan kullandığı korner atışında Vida yakın mesafeden kaleye vurdu top Wallace’tan döndü.

Dakika 4: Yeni Malatyaspor’un kullandığı serbest vuruşta Wallace topa dokundu, top Rosier’in eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler mücadeleyi devam ettirdi.

Dakika 7 GOL: Pjanic’in pasında kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Batshuayi, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Dakika 10 GOL: Beşiktaş iyi paslaşmalarla Yeni Malatyaspor ceza alanına girdi. Josef’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Alex Teixeira’nın şutu savunmadan döndü. Seken topla buluşan N’Koudou sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0

Dakika 11: Pjanic’in ceza sahasına doğru havalandırdığı topa N’Koudou hareketlendi. Kaleci Abdulsamed, kalesini terk edip, topun kontrolünü sağladı.

Dakika 24: Alex Teixeira, ceza sahası dışından şık bir aşırtma vuruş yaptı. Kaleci Abdulsamed topu güçlükle parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Dakika 39: Savunmanın arkasına doğru atılan topa Batshuayi haraketlendi. Ama kaleci Abdulsamed hızlı davranıp topu kontrol etti.

Dakika 43: Pjanic şık bir topuk pasıyla Batshuayi savunma arkasına kaçırmak istedi. Savunma araya girip topu kornere gönderdi.

Dakika 44: Pjanic’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Necip topu arka direğe aşırttı. Welinton bu topa hamle yaptı ama dokunamayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.

İlk 45 dakikayı Beşiktaş, 2-0 önde kapattı.

Dakika 52 GOL: Abdulsamed’in hatası Beşiktaş’ın durumu 3-0’a getirmesini sağladı. Geri pası uzaklaştırmak isteyen kaleci Abdulsamed Damlu, topu baskı yapan Batshuayi’nin üzerine nişanladı. Bu oyuncuya çarpan top ağlara gitti: 3-0.

Dakika 63: Haddadi’nin direkt kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta yerde sekerek hız kaybeden topu Ersin kontrol etti.

Dakika 64: Pjanic’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Adem topu karşıladı. Seken topa Necip kafayı vurdu. Kaleci Abdulsamed topu kontrol etti.

Dakika 69: Batshuayi, Kenan ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak istedi. Savunma geçit vermedi.

Dakika 78: Yeni Malatyaspor Haqi Osman ile gole çok yaklaştı. Genç oyuncu soldan Beşiktaş ceza alanına girdi ve sıfırdan kaleye vurdu top direğe çarparak, oyun alanına döndü.

Dakika 83: Gökhan’ın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kenan’ın şutunda top kaleci Abdulsamed’in kucağında kaldı.

Dakika 86: Yeni Malatyaspor’da Mert sol çaprazdan, uzaklardan bir vuruş yaptı. Kaleci Ersin zorlanmadan topu kontrol etti.

Maçın sonunda en az 3 dakika ilave edildi.

Dakika 90+1: Batshuayi ceza sahası dışından sert bir şut çekti. Abdulsamed topu çelmeyi başardı.

Karşılaşma 3-0 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.