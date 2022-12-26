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Anasayfa / Gündem / Yeni Malatyaspor ’dan puan silme cezasına itiraz

Yeni Malatyaspor ’dan puan silme cezasına itiraz

Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) verdiği puan silme cezasına itiraz edecek. Kulüp yetkilileri, perşembe günü itiraz başvurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Yeni Malatyaspor ’dan puan silme cezasına itiraz
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Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, “TFF’nin verdiği karara 7 gün içinde itiraz hakkımız bulunmaktadır. Tahkim Kurulu’na perşembe gününe kadar başvuru yapacağız. Süreci her detayıyla enine boyuna inceliyoruz. Hukuki süreç tamamlanmadan detaylı açıklama yapmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Ancak takımımızın, taraftarımızın ve bu kulübe emeği geçen herkesin alın teriyle kazanılan 3 puanın silinmemesi için hukuki ve mali açıdan tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi tüm spor kamuoyunun bilmesini istiyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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