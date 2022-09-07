Yeni Malatyaspor çıkış arıyor

Yeni Malatyaspor, Manisa Futbol Kulübü’ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Spor Toto 1. Lig’in 5.haftasında 11 Eylül Pazar günü saat 16.30’da başlayacak müsabakada Manisa temsilcisiyle karşılaşacak olan sarı kırmızılılar rakibi karşısında sahadan iyi bir neticeyle ayrılmak istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Doğu Anadolu ekibinde futbolcular günü çift idmanla geçirirken, antrenmanlarda Rizespor karşısında alınan farklı mağlubiyetin üzüntüsünün hakim olduğu gözlemlendi. Sabahki idmanda güç ve dayanıklılık çalışan kafile akşam antrenmanında Manisaspor maçının provasını yaptı. Ligde oynanan 4 maçta açık futbol oynamayı tercih ederek savunmada rakiplerine karşı pozisyon veren sarı kırmızılılar, hafta boyu yapacağı çalışmalarda savunma kurgusu üzerinde duracak.

Rize maçında gördükleri kırmızı kartla cezalı duruma düşen savunma oyuncuları Burak Kavlak ve Buğra Çağıran’ın yokluğu teknik heyetin işini Manisa maçında zora soktu. Philip, Haqi ve Eric’in lisansları yetişmemesinden dolayı kadro derinliği konusunda da sorun yaşayan Malatya ekibinde Manisaspor maçında teknik direktör Cihat Arslan’ın genç oyunculardan Arda ve Yiğit Ulaş’a görev vermesi bekleniyor.

Geride kalan 4 haftada istediği puanları hanesine yazdıramayan sarı kırmızılılar, ligin son sırasına yerleşirken taraftarı da endişe sardı. Sarı kırmızılı taraftarlar, mütevazi kadrosuyla şuana kadar ligin güçlü ekiplerine karşı sergilediği futbolla takdir gören Yeni Malatyaspor’un, Manisaspor karşısında 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmesini ve ligin alt sıralarından kurtulmasını arzuluyor.