Yeni Malatyaspor, Bandırma’da puan arayacak

Beklenen çıkışı yapamadığı için haftalar ilerledikçe taraftarının korkulu rüyalar görmesine neden olan Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor deplasmanından alacağı puan ya da puanlarla kötü gidişatı önlemek istiyor. Teknik direktör Hasan Özer yönetiminde ikinci sınavına çıkacak olan sarı kırmızılılar play off hesapları yapan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında yarın gündüz kuşağında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. TRT Spor’dan naklen yayınlanacak karşılaşma Bandırma 17 Eylül Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak. Sarı kırmızılı kulübün alt sıralardan çıkma olasılığını yakından ilgilendiren karşılaşmada Reşat Onur Coşkunses (İzmir A Klasman Hakemi), Mehmet Şaha Yılmaz (Şanlıurfa A Klasman Yardımcı Hakemi) ve Suat Güz (Sakarya A Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü görev yapacak. Oğuzhan Uğurlu (İstanbul B Klasman Hakemi) ise dördüncü hakem.

Ligin geride kalan 8 haftasında galibiyet sevinci kursağında kalan Doğu Anadolu ekibi 3 puanla 18. sırada bulunurken camiada küme düşme endişesi hakim olmaya başladı. Süper Lig’deki serüveni yönetimsel hatalar yüzünden 5 yıl süren ve eski başkan Adil Gevrek’in beceriksizliğinin faturasını geçtiğimiz sezon küme düşerek ödeyen sarı kırmızılı kulüp 1. Lig’de küme düşmenin en büyük adayları arasında gösterilmeye başlandı. Sezona kamp yapamadan girmenin ve transfer tahtasının kapalı bulunmasının sıkıntısını çeken Yeni Malatyaspor’un öne geçtiği maçlardan da puanla ayrılamaması her maçı kaybetme fobisine dönüştü. Sarı kırmızılılar, yeni teknik direktörü Hasan Özer’le çıkacağı ikinci maçta Bandırmaspor’u yenerek takım üzerindeki karabulutları dağıtmak istiyor.

Kritik maçın hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatyaspor kafilesi havayoluyla karşılaşmanın oynanacağı kente gitti. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Godfred Donsah’ın durumunun maç saatinde netlik kazanması beklenirken, ligin 7.haftasında Sakaryaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla Erzurumspor maçında forma giyemeyen Buğra Çağıran, cezasının sona ermesiyle görev verilmesi halinde Bandırmaspor maçında oynayabilecek.

Yeni Malatyaspor’un sahaya; Abdulsamed, Taha, Barış, Burak, Awuku, Nuri, Ogün, Jospin, Cengizhan, Malle ve Haqi on biriyle çıkması bekleniyor.