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Anasayfa / Spor / Yeni Malatyaspor Aytaç Kara için Devrede!

Yeni Malatyaspor Aytaç Kara için Devrede!

Son Dakika | Yeni Malatyaspor, Galatasaray’dan ayrılmak isteyen Aytaç Kara için temasa geçti.

yeni malatyaspor aytaç kara için devrede!
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Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Yeni Malatyaspor flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray’dan ayrılmak isteyen Aytaç Kara için temasa geçti. Tecrübeli oyuncunun eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Fatih Terim’in kadroda düşünmediği Aytaç’ın Yeni Malatyaspor’a transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Abdürrahim Albayrak’ın Fatih Terim’den habersiz transfer ettiği Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara’nın sözleşmelerinin Burak Elmas yönetimi tarafından feshedileceği iddia ediliyor.

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