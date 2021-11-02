Yeni Malatyaspor Ateşle Oynuyor!

Teknik direktör Marius Sumudica’nın göreve gelmesiyle üst üste iki maçını kazanarak çıkış yakalan Yeni Malatyaspor’da, 2-0’lık Kasımpaşa mağlubiyeti moralleri bozdu. Adana Demirspor ve Altay galibiyetleriyle alt sıralardan uzaklaşan sarı kırmızılılar puansız kapattığı bu hafta rakiplerinin kazanmasıyla tehlikeli bölgeye yeniden yaklaştı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’in 11.haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile yakaladığı yenilmezlik serisini İstanbul’da bıraktı. Son iki sezonda yaşadığı küme düşme korkusunu tekrar yaşamak istemeyen Malatya ekibi, İrfan Buz’dan boşalan koltuğa getirilen Marius Sumudica yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen iki takımın mücadele verdiği İstanbul’daki karşılaşmanın ilk yarısında daha istekli bir oyun sergileyen Doğu Anadolu ekibinde futbolcuların ikinci yarıdaki isteksiz ve kazanma arzusundan uzak futbolu mağlubiyeti kaçınılmaz kıldı.

EN FAZLA GOL GÖREN İKİNCİ TAKIM

Lig’de henüz beraberliği bulunmayan Yeni Malatyaspor, oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerinin ağlarını 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü. Süper Lig’in son sırasında yer alan Çaykur Rizespor’dan (24) sonra kalesinde en çok gol gören ikinci takım olan Yeni Malatyaspor bu sezon geriye düştüğü hiçbir karşılaşmadan puan kazanamadı. Malatya ekibinde geride kalan haftalarda gol yollarında en çok yükü Benjamin Tetteh (5) ile Adem Büyük (3) çekerken Mustafa Eskihellaç ve Mounir Chouiar 1’er kez fileleri havalandırdı.

BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Süper Lig’in 12.haftasında 6 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Ligde 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan sarı kırmızılılar topladığı 12 puanla ateş hattının iki basamak yukarısında 15. sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulması için Başakşehir’i yenmek zorunda olan Malatya ekibinde cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları ise dün başladı. Ligde aynı puana sahip rakibi karşısında galibiyeti hedefleyen Yeni Malatyaspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları bugün yapılacak çalışmayla devam edecek.