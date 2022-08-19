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Yeni Malatyaspor Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Yeni Malatyaspor Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında 21 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan sarı-siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren kaplanlar, Adanaspor maçını kazanarak lige moralli devam etmek istiyor. Antrenmanda yeniden anlaşma sağlanan defans oyuncusu Barış Başdaş’da yer aldı.

Bodrumspor maçında savunmasında büyük açıklar veren sarı-siyahlılar, defansa takviye yaparak geçen sezon kadrosunda bulundurduğu Barış Başdaş ile yeniden anlaştı. Yeni Malatyaspor, ligde ilk maçını bu sezon ilk kez 1. lige yükselen Bodrumspor’la deplasmanda oynamış ve rakibine 3-1 mağlup olmuştu. (İHA)

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