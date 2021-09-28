Yeni Malatyaspor 7 haftada 2 galibiyet aldı

Son 4 maçta puan yok!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremezken, gelecek haftalar adına da umut vermiyor. Lig’de geride kalan 7 haftada 2 kez galip gelebilen Yeni Malatyaspor, 5 karşılaşmada ise sahadan boynu bükük ayrıldı. Milli maç arasının ardından oynadığı son 4 lig maçını kaybeden sarı siyahlılar, 6 puanda kaldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, ilk haftayı 5-1’lik Trabzonspor mağlubiyetiyle kapattıktan sonra Göztepe ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarını kazanmayı başarmıştı. Sarı siyahlılar, milli maç arasının ardından sırasıyla Beşiktaş (3-0), Fatih Karagümrük (3-4), Sivasspor (0-1) ve Antalyaspor (1-0) ile oynadığı karşılaşmaları kaybetti. 4 haftada 4 mağlubiyet alan Doğu Anadolu ekibi bir türlü kötü gidişatı durduramıyor.

Takımın sol bek oyuncusu Oussama Hadadi, Antalyaspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedikleri için strese girdiklerini kaydeden Hadadi, stresin hataları beraberinde getirdiğini belirtti.

Hadadi, başlarını dil tutarak, önlerinde maçlara iyi bir şekilde hazırlanacaklarını da sözlerine ekledi.

Merkez orta saha oyuncusu Didier Ndong ise Sivasspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında takım olarak bazı şansızlıklar yaşadıklarını ifade etti.