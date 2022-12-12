Yeni Malatyaspor 12 puan kaybetti!

Spor Toto 1. Lig’in 17.haftasında geçtiğimiz Cuma akşamı Samsunspor karşısında sahadan 1-1 berabere ayrılan Yeni Malatyaspor, bu sezon öne geçerek skor avantajını koruyamadığı maçlara bir yenisini daha ekledi. Ligde geride kalan haftalarda rakiplerine karşı beş kez üstünlük kurduğu maçlardan istediği sonuçla ayrılamayan sarı kırmızılılar bu karşılaşmalarda toplam 12 puan kaybetti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönen Yeni Malatyaspor’da burukluk hakim. Karadeniz ekibi karşısında Cengizhan Akgün’ün penaltı golüyle öne geçmesine rağmen rakibinin son dakikalarda eşitliği yakalamasına engel olamayan sarı kırmızılı takımda kaçan iki puanın üzüntüsü yaşanıyor. Ligde kalan haftalarda alabileceği en çok puanı toplayarak ilk yarıyı küme düşme hattının üzerinde tamamlamayı hedefleyen Doğu ekibi galibiyete ihtiyaç duyduğu haftayı 1 puanla kapattı. Süper Lig’e yükselmek isteyen Karadeniz ekibi karşısında maçın ilk yarısında başa baş bir görüntü sergileyen sarı kırmızılılarda oyuncuların ikinci yarıdaki performans düşüklüğü göze çarparken, futbolcuların üstünlüğü koruma çabaları skoru korumaya yetmedi.

Ligde oynadığı maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Yeni Malatyaspor haftayı 12 puanla küme düşme hattında tamamladı. Son galibiyetini Altınordu karşısında 3-0’lık skorla alan sarı kırmızılılar 3 puan hasretini 5 maça çıkardı. Kaplanlar, teknik direktör Hasan Özer’in göreve gelmesiyle oyunsal olarak daha iyi bir görüntü veren ve bu gelişimi skora yansıtan Malatya ekibinde futbolcular son haftalarda skor üretmekte ise zorlanıyor. Sarı kırmızılılar Altınordu galibiyeti sonrası oynadığı beş maçta 3 puan toplarken, bu maçlarda attığı 3 gole karşılık kalesinde 7 gol gördü. Ligin 12. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, 13.haftada Boluspor’a 1-0 ve 14.haftada Pendikspor’a 3-0 yenildi. 15.haftada Tuzlaspor ile golsüz berabere kalan sarı kırmızılılar 16. haftayı bay geçirdi.

5 MAÇTA 12 PUAN BIRAKTI

Kadrosunun tamamına yakını gençlerden oluşan Yeni Malatyaspor, bu sezon öne geçtiği geçerek kazanamadığı maçlarda toplam 12 puan bıraktı. Ligin 3.haftasında Eyüpspor ile karşılaşan Malatya ekibi 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Sarı kırmızılılar, sezonun 5. haftasında 2-2 biten Manisa Futbol Kulübü maçında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı. 7.haftada Sakaryaspor karşısında önce penaltı kaçıran sarı kırmızılılar 1-0 öne geçtiği rakibine 3-1 yenildi. Sezonun ilk iç saha galibiyetine çok yaklaştığı Gençlerbirliği karşısında 2-0 üstünlüğü yakalayan sarı kırmızılılar bir kez daha skor avantajını koruyamayarak sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Son olarak Samsunspor karşısında yaklaşık 55 dakika 1-0 üstün oynayan Yeni Malatyaspor kalesini gole kapatmayı başaramadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.