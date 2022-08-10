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Anasayfa / Spor / Yeni Malatya’nın eskileri Başakşehir’i sırtlıyor!

Yeni Malatya’nın eskileri Başakşehir’i sırtlıyor!

Yeni Malatya’nın eskileri Başakşehir’i sırtlıyor!
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ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto Süper Lig’in 1. hafta randevusunda Medipol Başakşehir, iç sahada karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 4-0 mağlup etti. İstanbul ekibine zorlu maçta galibiyeti getiren golleri; 22. dakikada Danijel Aleksic, 38. dakikada Patryk Szysz, 74. dakikada Mounir Chouiar ile 77. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yıldız oyuncu Mounir Chouiar, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 90 dakika görev alarak takımının üçüncü golünü kaydetti.

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