Yeni Malatya Stadı akşam maçlarına sahne olacak

TFF 1. Lig’deki ilk sınavını Bodrumspor ile deplasmanda verecek olan Yeni Malatyaspor, ligin ikinci haftasında konuk edeceği Adanaspor maçıyla taraftarının karşısına çıkacak. Sarı kırmızılılar, sezonun ilk 8 haftasında ise evindeki tüm maçlarını akşam saatlerinde oynayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’de 2022-2023 sezonunun perdesi 12 Ağustos Cuma günü Altay-Samsunspor arasında oynanacak müsabakayla açılacak. 5 yıllık Süper Lig serüveni sona eren Yeni Malatyaspor, 1. Lig’deki sezonun ilk maçını Bodrumspor ile deplasmanda oynayacak. Lige bu sezon yükselen Bodrumspor’un stadyumunda bakım onarım çalışmaları devam ettiği için sarı kırmızılıların Muğla ekibiyle oynayacağı maçın hangi stada verileceği önümüzdeki günlerde TFF tarafından duyurulacak.

Öte yandan Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları çerçevesinde Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 3-2 mağlup ayrıldı. Kayserispor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Kayserispor’un gollerini 47. dakikada Gavranovic, 53. dakikada penaltıdan Thiam ve 70. dakikada Mane kaydederken, konuk ekibin gollerini ise 66. dakikada Haqi Osman ve 68. dakikada Doğukan Emeksiz attı.

2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig’i 61 puanla 2. sırada tamamlayarak adını Süper Lig’e yazdıran Yeni Malatyaspor, Adil Gevrek yönetiminin beceriksizliği yüzünden geçen sezon ligi 20 puanla son sırada tamamladı. Son üç sezonda iki kez küme düşen sarı kırmızılılar 5 sezon aranın ardından TFF 1. Lig’de yeniden Süper Lige yükselme mücadelesi verecek.

Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’de oynayacağı ilk 8 haftalık maç programı şöyle:

14 Ağustos Pazar (17.00): Bodrumspor-Yeni Malatyaspor

21 Ağustos Pazar (19.15): Yeni Malatyaspor-Adanaspor

26 Ağustos Cuma (21.00): Eyüpspor-Yeni Malatyaspor

3 Eylül Cumartesi (20.00): Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

11 Eylül Pazar (16.30): Manisa FK-Yeni Malatyaspor

16 Eylül Cuma (20.00) Yeni Malatyaspor- Altay

1 Ekim Cumartesi (16.00) Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor

9 Ekim Pazar (16.00) Yeni Malatyaspor-BB. Erzumrumspor