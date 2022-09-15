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Anasayfa / Arguvan / Yeni Kaymakamdan çocuklara sınav

Yeni Kaymakamdan çocuklara sınav

Yeni Kaymakamdan çocuklara sınav
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Yeni Kaymakamdan çocuklara sınav

Malatya’nın Arguvan İlçesinin yeni Kaymakamı Adem Karataş okulları ziyaret ederek, öğrencilere sorular sorup, çocukları sınava tabi tuttu.

Sınıflarda Öğrencilerle bir süre sohbet eden, Kaymakam Adem Karataş, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Karataş, öğrencilere sorular sorup çocukları test etti. Çocuklara seviyelerine göre sorular yönelten Karataş, aldığı doğru cevaplar karşısında mutlu oldu. Ziyarette, uzun bir aranın ardından okula gelen öğrencilerin oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları görüldü. Arguvan ilçesinin yeni Kaymakamı Âdem Karataş, yaptığı açıklamada, eğitimin önemine temas etti. Karataş, ”2022-2023 eğitim yılı heyecanı ile başladık. Aldığımız güç ve sorumluluk duygusu içerisinde ilçemizin eğitimine, öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde katkı sunacağız. Eğitimin tüm paydaşlarıyla birlikte yürüyebilmek için üç temel ilkemiz olacak. Adil olmak, eşit olmak ve çok çalışmak iş birliği ve gönül birliğiyle Türkü Diyarı Arguvan’ımızı her alanda başarıya taşımak için çaba göstereceğiz. Eğitimin niteliğini artırmak için mücadele edeceğiz ekip ruhuyla daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi. (İHA)

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