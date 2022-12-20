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YENİ İL BAŞKANI BELLİ OLDU
MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı il başkanlığı görevini İl Başkan Yardımcısı Gökhan GÖK’e bıraktı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili aday adaylığı sürecinden dolayı görevi bırakan Samanlı’dan boşalan koltuğa İl Başkan Yardımcısı Gökhan GÖK getirildi. (Haber Merkezi)
MECLİSİN GÜNDEMİNDE İMAR VE BAYINDIRLIK VARDI
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