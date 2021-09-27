Yeni Cami’nin Aralık’ta ibadete açılması planlanıyor

24 Ocak 2020 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Malatya’nın simge camilerinden Hacı Yusuf Taş Cami’sinde (Yeni Cami) restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme işi çalışmaları sürüyor. Uzun süredir ibadete kapalı olan ve Kurban Bayramı’na yetiştirileceği ifade edilen Yeni Cami’nin Aralık’ta tamamlanması planlanıyor.

MUTLU SARIGÜL

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1124’te yaptırılan Ulu Cami ile Hocazade Hacı Yusuf tarafından 1843’te inşa ettirilen ve 1893’teki sarsıntıda yıkılmasının ardından vatandaşlardan toplanan yardımlarla ayağa kaldırılan Hacı Yusuf Taş Camisi’nde de 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar oluşmuştu.

Depremin ardından restorasyon çalışmalarına başlanan ve geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda ibadete açılacağı ifade edilen Yeni Cami’de restorasyon çalışmaları hala devam ediyor. Caminin Aralık ayında ibadete açılmasının planlandığı öğrenildi.

Elazığ-Sivrice merkezli 6.8 şiddetinde depremde hasar alan Malatya Yeni Camii’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020/2021 yılları restorasyon güncelleme ve çevre düzenleme işinin yapımına devam ediliyor. 25 Eylül 2020’de ihalesi 9 milyon 250 bin TL bedelle gerçekleştirilen önce Kurban Bayramı’nda sonra Ağustos ayında tamamlanacağı siyasiler tarafından deklare edilen Yeni Cami’nin Aralık ayı sonunda tamamlanarak, ibadete açılması bekleniyor.

Yeni Cami’nin ihalesi 25 Eylül 2020’de yapılmış, 12 Ekim 2020’de sözleşme yapıldıktan sonra 13 Ekim 2020’de yer teslimi gerçekleştirilmişti. İşin süresi 420 gün olarak belirtilmişti.