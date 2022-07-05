“Yeni bir soluk getirmeyi planlıyoruz “

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) Ligi’nde mücadele eden Malatya İdmanyurdu, Teknik Direktör Tuncay Selçuk ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Selçuk, “Malatya futboluna yeni bir heyecan yeni bir soluk getirmeyi planlıyoruz” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

İş adamı Necip Olgun’un Malatya İdmanyurdu’nu devir almasının ardından yeni bir yapılanmaya giden kulüpte teknik heyet belli oldu. Sportif direktörlük görevine Aziz Yiğit’in getirilmesinin ardından teknik direktörlük için arayışlara giren sarı lacivertli kulüpte anlaşmaya varılan Tuncay Selçuk ile sözleşme imzalandı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninin ardından konuşan Tuncay Selçuk, köklü bir kulübe hoca olarak getirildiği için heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Yardımcı hocalarım ve değerli futbol adamı sportif direktörümüz Aziz Yiğit ile beraber uzun bir yola çıkıyoruz. Bugüne kadar içimizde biriktirdiğimiz bilgi ve birikimimizi yansıtabileceğimiz kulüpte çalışacak olmamızdan dolayı heyecanlıyız. Amacımız bize inananları ve bu göreve layık görenleri mahcup etmemek. Malatya futboluna yeni bir heyecan yeni bir soluk getirmeyi planlıyoruz. Rabbim utandırmasın” ifadelerini kullandı.

2022-2023 sezonunda BAL’da üst sıralarda yer almayı hedefleyen Malatya İdmanyurdu’nda Tuncay Selçuk’un yardımcılığını Saim Alıcı yapacak. Sarı lacivertli kulüpte kaleci antrenörlüğü görevine ise Önder Biçer’in getirildiği bildirildi.