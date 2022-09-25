Yeni Basın Yasası Ekimde Meclis Genel Kurulu’na Gelecek

ONAT: BU YASA YA ÇIKMALI YA ÇIKMALI!

SİNEM HATUN DAVUT

Son yıllarda gazetecilik tecrübesinin dijital mecralara da kaydığını dile getiren Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, internet gazeteciliği denilen şeyin gazetecilik tecrübesi olmadığı zaman ne işe yaracağını sordu? Onat, yeni Basın Yasası’nın ekim ayında Meclis Genel Kurulu’na geleceğini dile getirerek, “Bu yasa ya çıkmalı ya çıkmalı” dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından 81 ilde yayınlanan gazetelerin sahipleri ve gazete temsilcilerine yönelik düzenlediği bölge toplantılarının dokuzuncusu Malatya’da gerçekleştirdi. Ekim ayında Meclis Genel Kurulu’na gelecek Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin öneminin düzenlenen toplantıya Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, BİK Malatya Şune Müdürü İbrahim Yalınbaş, MGTC Başkanı ve BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli’de resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerin sahipleri ve temsilcileri katıldı.

Gazeteciliğin evrensel kuralları olduğuna ve mesleğe özgü nitelikler taşıdığına değinen Onat, gazetecilik mesleğinin itibarının yükselmesinin etik kurallara uymaktan ve güvenilir olmaktan geçtiğini söyledi.

“KURULDUĞUMUZ GÜNDEN BERİ GAZETELERİN YANINDA OLDUK”

Onat, gazetelerin Kurum mevzuatını bildiğini belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana gazetelerimizin yanında olduk. Düzenleme, destekleme ve denetleme görevimizin olduğunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu nedenle hem mevzuata ilişkin gerçekleştirilen teknik denetlemeler hem de Anayasa Mahkemesi kararına kadar yürütülen Basın Ahlak Esaslarına dair incelemeler, Kurumumuzun asli görevidir. Dolayısıyla Kurumumuza yönelik yürütülen dezenformasyonun nezdimizde ve kamuoyunda karşılığı yoktur” dedi.

“MECRANIZ DEĞİŞSE DE YAPILAN İŞİN İNCELİKLERİ VE İLKELERİ DEĞİŞMEZ”

Sektörün sorunlarının farkında olduklarını, belirten Onat, “Gazete çıkarmak da gazetecilik yapmak da zor işlerdir. Sizler zaten bu zorlukların farkında olarak yola çıkmış insanlarsınız. Anadolu’muzda 50 yıldan fazla zamandır çıkan gazeteler var. Muazzam bir tecrübeden söz ediyoruz. Son yıllarda bu tecrübe dijital mecralara da kaydı. İnternet gazeteciliği dediğimiz şey sizin gazetecilik tecrübeniz olmadığında ne işe yarar? Haber üretiminin bütün aşamalarına hâkim olan sizlersiniz. Mecranız değişse de yapılan işin incelikleri ve ilkeleri değişmez. Yeni döneme bu tecrübe ve avantajla gireceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“KİMSE DEVLETİMİZDEN BUNU BEKLEMEMELİ”

Onat, şöyle devam etti:

“Haberler hukuka aykırı yollardan elde edilemez ve yayınlanamaz. Suça tahrik veya teşvik edecek, suçu ve suçluyu övecek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz. Bu okuduğum ilkeler, gazetede haber çıkarırken gözetilirken, internette haber yayınlanırken gözetilmeyecek mi? Veya çarpıtılmış habercilik yapanların, bu haberler üzerinden bireylerin, kurumların hatta devletlerin itibarını zedeleyenlerin ‘basın özgürlüğü’ kalkanının arkasına sığınmasını mı izleyeceğiz? Kimse devletimizden bunu beklememeli. Basın Ahlak İlkeleri bu kadar net iken, tüm dünyada kabul görmüşken, dezenformasyonu durduracak mekanizmaları mutlaka oluşturmamız gerekiyor.”

“2 YILDA BİR YAZILIM ŞİRKETİ DEĞİŞTİRİYORUZ”

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı ve BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın, toplantıda söz alarak görüşlerini dile getirdi. Aydın, Basın İlan Kurumu’nun yeteri kadar denetim yapmadığını ifade ederek, “20 bin liraya mal olan matbaa, bugün 60 bin lira. Ama bunu gerçekten yapanlar için. Bugün şunu konuşmamız lazım: Gerçekten mevzuatlara uyuluyor mu? Mesela 6 kişi çalıştırılıyor mu? Bin gazete çıkartılıyor mu? İğneyi biraz da kendimize batırmamız lazım. Ben şuna inanmıyorum, 6 kişi çalıştırılmıyor, bin gazete çıkarılmıyor. Bunun sebebi de Basın İlan Kurumu’nun gerçek anlamda gazeteleri denetlememesi. Biz sadece denetleniyormuşuz gibi oluyor. Bir de bu gerçekler var. En azından yazılımla alakalı. 2 yılda bir yazılım şirketi değiştiriyoruz. Çünkü istenilen verim olmuyor. Gazetesi olmayan sadece internet sitesi yapanlar bizim önümüzde oluyor. Bu yönden de bize yol gösterirseniz, teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Onat, gazetelerin imtiyaz sahipleri ve temsilcilerinden gelen soruları cevaplayarak, onlardan gelen öneri ve talepleri dinledi.