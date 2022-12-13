“YENİ ATILIMLARA VE HEYECANA SAHİBİZ”

HÜSEYİN KOCAMAN

Genç Memur-Sen’in kuruluşunun 10’uncu yıl dönümde bir açıklama yapan Genç Memur-Sen Malatya İl Başkanı Oğuzhan Önver, Genç Memur-Sen olarak yeni atılımları gerçekleştirecek birikime ve heyecana sahip olduklarını ifade ederek, “Yeni ve adil bir dünyanın tesisi için iyilikleri çoğaltmak, kötülükleri ise önleme gayretinde olacaktır” dedi.

12 Aralık’ta kurulan Genç Memur-Sen tam 10 yaşında. Genç Memur-Sen’in kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yapan Genç Memur-Sen Malatya İl Başkanı Oğuzhan Önver, Memur-Sen’in ulusal ve uluslararası arenada, gerek emek hareketi açısından gerekse sosyal sorumluluk açısından önemli bir yerde bulunduğunu belirtti.

Memur-Sen’in ne sıradan bir sendikal hareket ne de sıradan bir sendikal akımın tezahürü olduğunu dile getiren Önver, referanslarını kendi dinamiklerinden aldığını ifade etti ve “Özümüz medeniyetimizdir’ diyen bir emek hareketidir” dedi.

“GENÇ MEMUR-SEN ŞUURLU BİR GENÇLİK HAREKETİDİR”

Genç Memur-Sen’in çağa ve mekana hâkim genç bir teşkilat olduğunu kaydeden Önver, “Genç Memur-Sen olarak yeni atılımları gerçekleştirecek birikime ve heyecana sahibiz. Genç Memur-Sen, ilim, irfan, hikmet, aksiyon temelinde bir mücadeleyi benimseyerek, medeniyet ve insani değerler yönünden kişilik sahibi, şahsiyetli bir duruşa sahip gençlik için kurulmuştur. ‘Çağı kurtarmanın bir eylemidir, çağ dışı görünen ilgimiz bizim’ diyor kurucu genel Başkanımız Mehmet Akif İnan Hocamız. Dolaysıyla Genç Memur-Sen çağa ve mekâna hâkim, onun idrakinde olan şuurlu bir gençlik teşkilatıdır. Yeni ve adil bir dünyanın tesisi için iyilikleri çoğaltmak, kötülükleri ise önleme gayretinde olacaktır” söylemine yer verdi.

“BU MİLLET ÂLİM DEĞİLDİR AMA ARİFTİR”

“Hakikat yolculuğumuz sürüyor” diyen Önver, sözlerine şöyle devam etti:

“İrfan ehlinin özelliği basiret sahibi olmalarıdır. Bizim irfan mektebimizin yarenleri ‘kökü mazi gözü ati’ olanlardır. Ömer Seyfettin, ‘Bu millet âlim değildir ama ariftir. Bu irfanı sayesinde pek çok şeyi okumuşlardan daha iyi sezer, fark eder ve bilir’ der. İşte biz bu necip milletin, kadim tarihimizin bugünkü varisleriyiz. Genç Memur-Sen tüm teşkilatlarıyla bu hakikat yolculuğuna devam edecektir. Üstat necip Fazıl’ın deyimiyle ‘kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin, aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip Genç Memur-Senliler olarak. ‘Kim var’ diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan, ‘ben varım diyerek, dava taşını gediğine koyacağımızdan kimse şüphe etmesin. Bu vesile ile göz bebeğimiz Genç Memur-Sen’in 10. yılını büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyorum, Genç Memur-Sen mensupları olarak; 2023’lerde, 2053’lerde, 2071’lerde ve daha nice bin yıllarda Çanakkale ruhunu, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ideali ile birleştirip insanlığa faydalı olmaya, öncülük etmeye devam etme yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.”