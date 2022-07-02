DOLAR

16,7832$% 0.34

EURO

17,4971% -0.28

STERLİN

20,2938£% -0.49

GRAM ALTIN

974,31%0,49

ÇEYREK ALTIN

1.590,00%0,19

BİTCOİN

322357฿%0.25319

İkindi Vakti a 16:30
Malatya AZ BULUTLU 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Yeni alışveriş merkezinde çalışmalar devam ediyor

Yeni alışveriş merkezinde çalışmalar devam ediyor

Yeni alışveriş merkezinde çalışmalar devam ediyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Yeni alışveriş merkezinde çalışmalar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yenileme çalışmalarının devam ettiği YİMPAŞ binasında incelemelerde bulunarak, çalışmaları yürüten personellerle bir araya geldi.

Kurban Bayramı’nda alışveriş merkezi bölümünün açılması planlanan YİMPAŞ binasında devam eden çalışmaları yürüten personellerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,  “Yıllardır atıl durumda bırakılan YİMPAŞ binasının yapılan çalışmalar sonrasında yeniden Malatya ekonomisine kazandırılacak. Bizlere bu güzel ortamı sağlayan Ahmet Tekinalp’e teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya’mıza çok güçlü bir yatırım yapıyor. Bu yatırımın günümüzdeki maliyeti 500 milyonun üzerinde. Malatya’mız inşallah bu yatırımla birlikte hem istihdam anlamında hem üretim anlamında hem de hizmet sektörünün gelişmesi anlamında da önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu güzel hizmetin Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu alandaki çalışmaları gerçekleştiren siz değerli işçi kardeşlerimizin de ellerine yüreklerine sağlık” dedi. (Bülten)

 

 

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kaçak cinsel içerikli ürün yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.