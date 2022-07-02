Yeni alışveriş merkezinde çalışmalar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yenileme çalışmalarının devam ettiği YİMPAŞ binasında incelemelerde bulunarak, çalışmaları yürüten personellerle bir araya geldi.

Kurban Bayramı’nda alışveriş merkezi bölümünün açılması planlanan YİMPAŞ binasında devam eden çalışmaları yürüten personellerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yıllardır atıl durumda bırakılan YİMPAŞ binasının yapılan çalışmalar sonrasında yeniden Malatya ekonomisine kazandırılacak. Bizlere bu güzel ortamı sağlayan Ahmet Tekinalp’e teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya’mıza çok güçlü bir yatırım yapıyor. Bu yatırımın günümüzdeki maliyeti 500 milyonun üzerinde. Malatya’mız inşallah bu yatırımla birlikte hem istihdam anlamında hem üretim anlamında hem de hizmet sektörünün gelişmesi anlamında da önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu güzel hizmetin Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu alandaki çalışmaları gerçekleştiren siz değerli işçi kardeşlerimizin de ellerine yüreklerine sağlık” dedi. (Bülten)