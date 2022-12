“Yemekleri konteynırların yanına koyalım”

MEHMET KIROĞLAN

Kar yağışı başlamadan önce sokak hayvanları için belediyelere çağrı yapan hayvan severler, sokak hayvanlarının bulundukları yerlere barınak yapılmasını istediler. Malatyalı vatandaşlara seslenen hayvan severler, “Hayvanları görelim veya görmeyelim, artık yemeklerimizi çöpe değil, kapımızın önüne veya çöp konteynırının yanına koyalım” dediler.

Henüz kar yağışı olmasa da kış ayına girdiğimiz şu günlerde Malatya sokaklarında yaşayan sokak hayvanlarının bakımı tekrar gündeme geldi. Sokak hayvanlarının kış bakımı ve barınmasıyla alakalı Malatyalıların geçmiş yıllara göre çok bilinçli olduğunu dile getiren hayvan severler, yerel yönetimlerin bu konuda daha da bilinçli olması gerektiğini ifade ettiler. Hayvan severler, belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik Malatya’da yem istasyonlarının kurulması gerektiğini dile getirerek, kar yağışı başlamadan önce bu konuda hazırlıkların yapılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istediler.

“YEMEKLERİ ÇÖPE ATMAYALIM”

Kışın iyi beslenmeyen hayvanların bağışıklık sisteminin düştüğünü kaydeden hayvan severler, “Havalar şimdilik iyi gidiyor ama yakında soğuyacak e kar yağışı başlayacak. Bu soğuk günlerde bizim vatandaşlarımızdan, hayvan severlerimizden ve sevmeyenlerimizden kapılarının önüne artık yemeklerini koymalarını rica ediyoruz. Kışın iyi beslenemeyen sokak hayvanlarının bağışıklık sistemleri düşüyor ve hastalığa açık hale geliyorlar. Bağışıklık sistemi düşen hayvanlarımız hastalanıyor ve ölebiliyorlar. Hayvanları görelim veya görmeyelim, artık yemeklerimizi çöpe değil, kapımızın önüne veya çöp konteynırlarının yanına bırakalım” diye konuştular.

“HER YER BETON, BİNA OLDU”

“Hayvanların barınma açısından da sıkıntıları var” diyen hayvan severler, son olarak şunları kaydettiler:

“Özellikle kentsel açıdan hayvanlar için bir yaşam alanı bırakmadık. Her yer beton, bina oldu. En azından apartmanlarımızın kapısını açık tutalım ki, o hayvanların rahatça girebilecekleri, ısınacakları, soğuktan kendilerini koruyabilecekleri bir alana sahip olsunlar. Bunun dışında insanlarımızın bir kısmı kedi evleri, köpekler için barınaklar yapmaya çalışıyorlar. Elbette ki, bu yetkililerin görevleridir. Kedi ve köpekler için baraka tarzı barınma alanlarının her mahallede, her muhitte yapılması gerekiyor. Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlerde bunları çok fazla gözlemliyoruz. Bu tür barınaklar neden Malatya’da olmasın? Bunların Malatya’da da yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler kendi imkânlarımızın elverdiği kadar hareket ediyoruz. Ancak bu asli görev belediyelerin görevidir.”