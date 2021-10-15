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Anasayfa / Ekonomi / Yemek hizmeti alınacak

Yemek hizmeti alınacak

Malatya Şeker Fabrikası yemek hizmeti alınacağını duyurdu.

yemek hizmeti alınacak
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Yemek hizmeti alınacak

Malatya Şeker Fabrikası yemek hizmeti alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Alakart Lokantasında yemek pişirilmesi ve hizmetin yürütülmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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