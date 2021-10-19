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Yem satın alınacak!
Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi için yem alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “HAYVANAT BAHÇESİ İÇİN YEM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 2 Kasım olarak belirtildi.
İlana ulaşmak için tıklayınız…
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