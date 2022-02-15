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Yelkenli teknede 111 göçmen yakalandı

yelkenli teknede 111 göçmen yakalandı
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Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı geçiş yapmaya çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan yelkenli teknede 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Milas ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli tekne içerisindeki 111 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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