“Yazık değil mi devletin malına”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya‘nın Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Karagül Sokakta yıllarca TÜİK binası olarak hizmet veren 3 katlı bina, şimdilerde uyuşturucuların mekânı haline gelmiş durumda. Mahalle sakini Mehmet Baykara, TÜİK’in taşınmasından sonra binanın metruk bir alana dönüştüğünü ifade etti. Baykara, “Yazık değil mi devletin malına, her gelen içeriye gidip buradan bir şeyler çalıyor. İçerisi talan edilmiş durumda” dedi.

Battalgazi ilçesi Karagül sokakta terk edilmiş durumda olan eski TÜİK binası, şimdilerde uyuşturucu ve hırsızların kullandığı mekân haline geldi. Beylerderesi bölgesinde 2019 yılında yapımı tamamlanan TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü taşınmasıyla birlikte Zafer Mahallesi’nde bulunan eski TÜİK binası kaderine terk edildi.

TÜİK’ten boşalan bina daha sonraları kaderine terk edilerek kullanılamaz hale geldi. İddialara göre bina Milli Emlak’a devredildi ama herhangi bir işlem yapılmadı. Hal böyle olunca bina Hurdacı, demircileri, madde kullananların binanın içinden çıkmadığını bir alana dönüştü. Konu hakkında mahalle sakinleri ise devletin malına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, binanın satılmasını ya da değerlendirilmesini talep etti.

“DEVLETİN MALINA SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ”

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Mehmet Baykara, mahalle sakini olarak buranın temizlemesini istedi. Baykara, “Daha sonrasında 7 sene önce bu binayı bırakarak taşındı. Burası böyle perme perişan kaldı. Hurdacıları, demircileri, madde kullananları içinden çıkmıyor binanın. Eskiden binanın arka tarafından bir yol geçiyordu. Yan taraftaki bina sakinlerine söyledik ve muhtarla birlikte mahalle bekçilerini çağırıp söyledik. Bir şekilde o yolu kendi imkânlarımız ile kapattık. Muhtar Sayın Valimize iletti durumu ama herhangi bir gelişme olmadı. Bizler mahalle sakinleri olarak buranın temizlenmesini istiyoruz. Devletin malına sahip çıkmasını istiyoruz. Yazık değil mi devletin malına. Her gelen içeriye gidip buradan bir şeyler çalıyor. İçerisi talan edilmiş durumda. Buranın değerlendirilmesi gerekiyor. Ya satsınlar, ya da değerlendirsinler” ifadelerini kullandı.

Binanın güvenli olmadığını bir vatandaş da, “Burası yıllardır bu halde. Bizler artık bıktık. Her defasında yetkili mercilere başvuruda bulunuyoruz ama sonuç çıkmıyor. Binanın güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Çocuklarımız bu sokaktan akşamüzeri geçemiyor. Her an nereden ne çıkacağı bilinmiyor. Bir çözüm getirilmesini istiyoruz. Biz kapıları kendimiz kapattık. Tel bağlıyoruz ama nafile. Gelip kesiyorlar teli ve içeriye giriyorlar” dedi.