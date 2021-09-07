Yazıhan’a Şeker Fabrikası mı Yapılacak?

Malatya Şeker Fabrikası, 2021-2022 Pancar Alım Kampanyası’nda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan’dan Malatyalılar adına bir talepte bulundu. Çalık, “Şu anda 107 bin ton şeker pancarı Yazıhan’da üretiliyor. Buradaki Şeker Fabrikamız gibi oraya yeni bir şeker fabrikası bence Malatya’ya çok yakışır. Çok güzel olur. Bu konuda sizler girişimlerinizi yaparsanız, bizler de elimizden gelen tün desteği vermeye hazırız” dedi.

Malatya Şeker Fabrikası, 2021-2022 Pancar Alım Kampanyası’nın açılış töreni dün gerçekleşti. Fabrikada düzenlenen törene Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Umut Yalçın, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, ilçe belediye başkanları, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Murat Uluğ, siyasi parti ve STK temsilcileri, Malatya Şeker Fabrikası personelleri yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam etti.

Açılış konuşmasını ilk olarak Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun yaptı. Malatya Şeker Fabrikası’nın 1956 yılında dönemin Başkanı Adnan Menderes tarafından hizmete açıldığını dile getiren Altun, bu yıl 66’ncı kampanyayı yapmanın onur ve gururunu taşıdıklarını söyledi.

Çiftçileri temsilen törende söz alan Pancar Ekiciler Kooperatif Birliği Başkanı Celal Şerefhan ise, “Geçen sezonda gösterdikleri performanstan dolayı Fabrika Müdürümü tebrik ediyorum. 2021-2022 Pancar Alım Kampanyasının hayırlı olmasını, bolluk bereket getirmesini diliyorum” dedi.

MALATYA SANAYİ VE TARIM KENTİDİR

Şeker Fabrikası’nın Malatya için önemine değinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Şeker Fabrikası Malatya’mız için gerçekten çok önemli bir kurum ve kuruluş. Malatya sanayi kenti olmasına rağmen aynı zamanda bir tarım kentidir. Malatya’mızın özellikle hayvancılık noktasında kayısının yanında hayvancılığın da Malatya için çok önemli olduğunu ve o dönemde hayvancılığa büyük hizmet yapan Sayın Valimizi de şu an anmak istiyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE REKORU KIRARAK BUNU TAÇLANDIRDI”

Malatya Şeker Fabrikası’nın geçen yılki birinciliğinden duydukları gururu anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “1956 yılında o dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından ilimizde açılan, o günden bu güne de yıllarca başarılı çok güzel çalışmalara imza atan Şeker Fabrikamız geçen yıl da Türkiye rekoru kırarak bunu taçlandırdı” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ŞİRKET ZAMLI ŞEKER SATAMADI”

Geçen yıl Türkiye’ye 750 bin ton yüksek yoğunluklu tatlandırıcı girdiğini kaydeden Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de, “2000 yılından bugüne özelleştirme kapsamı programında olan fabrikamız uluslararası, Avrupa Birliğinden aşağı yukarı 30 yıllık bir mesafede geri kalmış durumda. Acilen yatırımlara ve maliyetleri minimize etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman fabrikaların pancar alımıyla ilgili, pancar, şeker fiyatlarıyla ilgili sık sık gündeme geliyor. Biz istediğimiz kadar pancar fiyatını yükseltelim, şeker fiyatını yükseltelim, nişasta bazlı şekerlerin, tatlandırıcıların önüne geçemezsek, pancar fiyatının da hiçbir önemi kalmayacak, verdiğimiz şeker zammının da hiçbir önemi kalmayacak. Çünkü bunu satma imkanı bulamayacağız. Geçen yıl bu ülkeye şeker karşılığı 750 bin ton yüksek yoğunluklu tatlandırıcı girdi. Ve bir milyonun üzerinde de nişasta bazlı şeker üretimi girdi ve Türkiye’de de ne kadar girdiği de belli değil. Bundan dolayı yüzde 10’luk şeker zammı yapılmasına rağmen hiçbir şirket zamlı şeker satamadı. Önümüzdeki yıllar da bunun daha vahimini yaşayacağımızı düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“20 YILIN REKOR ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

Türkşeker’in 14 şeker fabrikasında 73 bin ton şeker üretimiyle rekor üretim yaptığını belirten Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan da, “2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve tüm dünyanın gündem maddesi olmaya devam eden Kovid-19’un yarattığı bütün riskleri fevkalade yönelterek, 2020 yılında üretim faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde 14 şeker fabrikasıyla sürdüren Türkşeker bir milyon 73 bin ton şeker üretimiyle son 20 yılın rekor üretimini gerçekleştirmiştir” söyleminde bulundu.

“SÜRECİ ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE GÖTÜRDÜK”

Şeker farikalarının özelleştirme kapsamına alındığı yılları anlatan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Bütün konuşmacılarımız şekerin, şeker pancarının, şeker fabrikasının öneminden vurgu yaptı. Sene 1954, rahmetli Menderes temelini atıyor ve 1956 yılında da Malatya’ya şeker fabrikasını kazandırıyor. Üreten, gelişen Şeker Fabrikası uygulanan politikalarla 2001 yılında özelleştirme kapsamına alınıyor. Ve süreç çok zorlu gidiyor ve o özelleştirme kapsamına alınan dönem sonrası 2011 yılında özelleştirmenin, 2001 yılında alınan kararın gereği yerine getirilmek üzere süreç başlıyor. O dönemin kahramanlarından çok değerli sivil toplum örgütlerimiz vardı. Ziraat Odası Başkanımız Bayram Polatbaş şapkasını yakmıştı. Yanında Nuri Murat aslanlar gibi ama hiç vandallık yapmadan, sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek, siyasileri kapı kapı dolaşarak, cumhurbaşkanımızla görüşerek süreci çok yoğun bir şekilde götürdük. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği 2012 yılındaki portföy B ve C’deki şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin iptal edilmesi bugün Malatya’daki Şeker Fabrikası’nın bu başarısının en önemli meselesidir” şeklinde konuştu.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI YÜZDE 2,5’A İNDİRİLDİ

“Cumhurbaşkanımız üreten, yerli ve milli üreten bütün vatandaşlarımızın, üreticilerimizin yanında oldu, olmaya da devam edecek” diyen Çalık, şunları belirtti:

“Ziraat Odası başkanlarım nasıl mücadele ettiyse, bugün aynı mücadeleyi işçi kardeşlerimle vermeye devam ediyor. Bugün Malatya’mız 15 fabrikanın içerisinde rekorlara imza atıyor. Elde ettiğimiz sonuca baktığımızda şu anda 80 bin dönüm alanda yaklaşık bin 500 çiftçimizin istifade ettiği bir süreci yaşıyoruz. Yaklaşık 600 milyonluk sadece üreticilerimize değil, farklı sektörlerin içerisinde dahil edilmesiyle ülkemizin ekonomisine 600 milyon TL’lik katkıyı sunuyoruz. Bu esnada Malatya’mız için çok önemli olan üretime devam ediyoruz. Yazıhan Belediye Başkanım burada. Recai Kutan Barajını yapmamız ve sulamaya açmamızla birlikte sarı Yazıhan Ovası şu anda yemyeşil bir ovaya dönüştü. Oradaki ayçiçekleriyle birlikte şeker pancarı üretimiyle ülke ekonomisine çok ciddi katkıda bulundu. Recai Kutan Barajı faaliyete geçti, Yazıhan yeşillendi, oradaki şeker pancarları Malatya Şeker Fabrikası’nda üretime, şekere dönüştü ve ülke ekonomisine çok ciddi manada katkıda bulundu. 2021 yılında şeker kotaları belirlenirken nişasta bazlı şekerlerin de kotaları belirlendi. Özellikle çocuklarımızın sağlığı, insan sağlığı için çok ciddi risk teşkil ediyordu. O gün yüzde 10 olarak belirlenen nişasta bazlı şekerin kotası 10’ndu. Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 10 artırılabilir, yüzde 10 eksiltilebilirdi. Cumhurbaşkanımız çok güzel düzenlemeler yaptı. Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 10’dan yüzde 5’e, şimdi de yüzde 2,5’a indirildi. Bu şeker pancarından üretilen şekerden istifade etmek istiyorum demek.”

“ÇOK GÜZEL OLUR”

Çalık, Türkşeker Genel Müdürü’nden bir talepte bulunarak, “Kıymetli Genel Müdürüm, Sayın Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcım sizlerden Malatya adına bir isteğim var. Bu kadar başarılara imza atan bir şehir, bu kadar başarılara imza atmış benim işçi, emekçi, yöneticilerim, sendikacılarımın hepsinin isteği şudur: Çok önemli makine teçhizat destekleri verdiniz. Ama biz Malatya’mız için bu kadar güçlü üreten fabrikada yeni yatırımlar istiyoruz. Şu anda 107 bin ton şeker pancarı Yazıhan’da üretiliyor. Sayın Genel Müdürüm, buradaki Şeker Fabrikamız gibi oraya yeni bir şeker fabrikası bence Malatya’ya çok yakışır. Çok güzel olur. Bu konuda sizler girişimlerinizi yaparsanız, bizler de elimizden gelen tün desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

“EN VERİMLİ ÜRETİM YAPAN FABRİKA SEÇİLDİ”

Son olarak söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş da, “1956 yılından beri Malatya Şeker Fabrikası hem Malatya’nın sanayisine, tarımına hizmet etmeye devam ediyor hem de Türkiye ekonomisine çok önemli katma değer vermeyi sürdürüyor. 2020 yılında guru duyacağımız bir birincilik aldık. verimlilik açısından 14 şeker fabrikası arasında en verimli üretim yapan fabrika seçildi. Bu nedenle Fabrika Müdürümüz Suat Bey’e, üretim sürecinde çalışanlarımızı destekleyen Sendika Başkanımıza ve tüm çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

MUTLU SARIGÜL