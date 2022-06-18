Yaz spor okulu başlıyor!

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen GSB Spor Okulları kayıtları başladı. Her yıl rekor bir katılımla gerçekleştirilen GSB Spor Okullarına 05 – 18 yaş grubu çocuk ve gençler, 13’ü engelli olmak üzere 40 branşta eğitim alacak.

HABER MERKEZİ

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılı GSB Spor Okulları kayıtları, Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu üzerinde ve Merkez Spor Salonu kayıt bürosunda yapılacak. GSB Spor Okulları kapsamında 40 branşta eğitim verilecek. Bu branşların 13’ü engelli çocuk ve gençler için ayrı gruplar oluşturmak üzere eğitim verecek.

Tüm branşlara 05 – 18 yaş grubu çocuk ve gençler kabul edilecektir. Tüm branşlar ücretsiz gerçekleşecektir. GSB Spor Okullarının açılış töreni 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 11:00 da Merkez Spor Salonunda GSB Spor Okullarının açılış töreni yapılacaktır.

GSB Spor Okullarında açılacak branşlar ise; Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Dağcılık, Eskrim, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Hokey, Judo, Karate, Kıck Boks, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Satranç, Su Topu, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Vücut Geliştirme, Yüzme, (1 Aya İle Sınırlı) Bedensel Engelliler Atletizm, Bedensel Engelliler Badminton, Bedensel Engelliler Yüzme, İşitme Engelliler Atıcılık, İşitme Engelliler Taekwondo, İşitme Engelliler Güreş, İşitme Engelliler Badminton, İşitme Engelliler Masa Tenisi, Görme Engelliler Yüzme, Görme Engelliler Judo, Özel Sporcular Masa Tenisi, Özel Sporcular Atletizm, Özel Sporcular Voleybol.

Öğrenciler velileri ile birlikte gelerek kayıt bürosundan kayıt formunu doldurarak kayıtlarını yapabilecekler.