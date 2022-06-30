Yaz okullarına coşkulu açılış

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açılışı Törenle Yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından her yıl 29 Haziran’da 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan GSB Yaz Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılışı, İlimiz Merkez Spor Salonunda İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan, Şube Müdürleri, antrenörler, sporcular ve velilerin katılımı ile gerçekleşti. Açılış töreninde jimnastik, judo, güreş, badminton, masa tenisi ve eskrim sporcuları ile halk oyunları ekibi gösterilerde bulundu.

HABER MERKEZİ

Törende bir konuşma yapan İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan; “Malatya’mızda inşallah başta Şeker Spor Kompleksi olmak üzere 13 ilçemizde, bütün spor tesislerimizde bugün itibariyle büyük bir katılım ve büyük bir coşku ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları başlangıcını birlikte yapıyoruz. Her yıl rekor bir katılımla gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarına 05 – 18 yaş grubu çocuk ve gençler, 13’ü engelli olmak üzere 40 branşta eğitim alacağı GSB Yaz Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, geçlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Malatya’mızda kayıtlara baktığımızda 184 bin genç sayımız var. Bu gençlerimizi yetenek taraması ve özellikle yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında bugüne kadar 21 bin gencimize yüzme öğrettik. İnşallah bu sayımızı 40 bine çıkaracağız. Gençlerimiz hareketli ve bu yaz çok hareketli geçeceğine inanıyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarına büyük önem arz etmektedir. Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız, Genel Müdürlüğümüz spor deyince geçlerimiz, geleceğimiz hatta yapabiliyorken yapmak, koşabiliyorken koşmak yaş ve zaman sınırı olmadan spora herkesin dahil olması gerektiğini belirtmektedir. Bu anlamda bizimde Bakanlığımızın desteği ile Malatya olarak spor altyapımızın ve spor tesislerimizin hızlı bir şekilde gelişiyor ve büyüyor olması bizleri mutlu etmektedir. İnşallah bugün itibari ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarının gençlerimize, geleceğimize ve Malatya’mıza yeni nesiller adına hayırlı olmasını diliyor, kıymetli velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

GSB Spor Okullarında açılacak branşlar ise; Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Dağcılık, Eskrim, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Hokey, Judo, Karate, Kıck Boks, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Satranç, Su Topu, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Vücut Geliştirme, Yüzme, (1 Aya İle Sınırlı) Bedensel Engelliler Atletizm, Bedensel Engelliler Badminton, Bedensel Engelliler Yüzme, İşitme Engelliler Atıcılık, İşitme Engelliler Taekwondo, İşitme Engelliler Güreş, İşitme Engelliler Badminton, İşitme Engelliler Masa Tenisi, Görme Engelliler Yüzme, Görme Engelliler Judo, Özel Sporcular Masa Tenisi, Özel Sporcular Atletizm, Özel Sporcular Voleybol.

Öğrenciler velileri ile birlikte gelerek kayıt bürosundan kayıt formunu doldurarak kayıtlarını yapabileceklerdir.