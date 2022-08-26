Yaz Kur’an Kursları sona erdi

Genç MÜSİAD ve MTTB Malatya şubesince gerçekleştirilen ‘Bu Yaz Camideyim’ kursu sona erdi. Kur’an Kursu’nu başarıyla tamamlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Genç MÜSİAD ve MTTB tarafından TOKİ Kurtuba Camii’nde yaz boyunca süren ‘Bu Yaz Camideyiz’ programı sona erdi. Etkinliğe İl Müftüsü Veysel Işıldar, MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Tutan, MTTB Malatya Şube Başkanı Hamza Alaman ve öğrenciler katıldı.

Genç MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Tutan, kursa katılan öğrencilere teşekkür ederek, “Amacımız gençleri camiye teşvik etmek. Sadece yazın değil okul olmadığı zamanda camiye gelmenizi istiyoruz. Yaz Kur’an Kursunda dereceye giren arkadaşlarımıza çeşitli ödüller vereceğiz” dedi. MTTB Malatya Şube Başkanı Hamza Alaman ise “8 haftadır sizlerle birlikteyiz. Yaz Kur’an Kursu için ödül töreni düzenliyoruz. 8 Hafta önce geldiğimiz Kur’an Kursu bitince ödül vereceğimiz söyledik. Bizlerden desteklerini esirgemeyen yol arkadaşlarıma ve bizleri üzmeyen çocuklara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“CAMİLER, ÇOCUKLARIN OYUN BAHÇESİ”

Camilerin çocukların oyun bahçesi olduğunu belirten Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar,“ Çocuklarımız camilerimizde neşe buluyor. Yaz kuran kurslarımız başladı ve çocuklarımız camiye gelerek öğrendiler. Hocalarımız çocuklarımıza Kur’an-ı öğretti çocuklarımız hem öğrendi hem de eğlendi. Camideyiz Allah’ın evindeyiz, burayı siz çocuklarımızın bir oyun bahçesi sanki cennet bahçesi gibi. Hepiniz büyüdüğünüz zaman sizin anınız camilerimiz olacak. Eğlendik, oynadık, öğrendik diyeceksiniz” diye konuştu. Konuşmaların ardından yaz Kur’an Kursu’nu dereceyle bitiren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. (İHA)