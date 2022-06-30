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Yaz konserleri Battalgazi ile devam ediyor

Yaz konserleri Battalgazi ile devam ediyor
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Yaz konserleri Battalgazi ile devam ediyor

Battalgazi Belediyesi tarafından 2 Temmuz Cumartesi günü saat: 20.30’da düzenlenecek olan açık hava konserinde Ünlü sanatçı Manuş Baba, konser alanında Battalgazililerle buluşacak.

Battalgazi Belediyesi yaz ayının gelmesiyle birlikte, direk halka dokunan sosyal içerikli çalışmalarına hızını arttırarak devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenecek olan açık hava konseri ile milyonlarca müzik severin kalplerinde taht kurmuş ünlü sanatçı Manuş Baba, Battalgazililerle buluşacak. 2 Temmuz Cumartesi günü saat: 20.30’da alışveriş merkezi yanındaki konser alanında sahne alacak olan ünlü sanatçı Manuş Baba, seslendireceği parçalarla müzik severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZ DAVETLİDİR”

Tüm Malatyalıları ve Battalgazilileri açık hava konserine davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Milyonların gönlünde taht kurmuş ülkemizin değerli sanatçı Mustafa Özkan yani Manuş Baba’yı 2 Temmuz Cumartesi günü Battalgazi’mizde ağırlayacağız. Müzik severin büyük beğenisini kazanan sanatçımızın hafızalara kazınan bir şarkısı var, bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez. Ünlü sanatçımız, bu havada gidilmez demeyip, güzel bir yaz akşamı Battalgazi’ye gelecek ve sevenleriyle buluşacak. Battalgazi Belediyesi olarak bundan böyle her fırsatta, imkanlarımız ölçüsünde benzeri etkinliklerle halkımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Tüm Malatyalı ve Battalgazili vatandaşlarımızı, düzenleyeceğimiz açık hava konserine davet ediyorum” dedi. (Bülten)

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