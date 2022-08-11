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Anasayfa / Sağlık / Yaz hamileliğinde mide bulantısı

Yaz hamileliğinde mide bulantısı

"Hyperemezis Gravidarum" olarak bilinen ve hamilelikte ortaya çıkan aşırı bulantı ve kusma isteği, anne adayları için bu dönemin en zor etkilerinden biridir. Bu sorun çoğunlukla gebelikteki ilk 3 aylık dönemde görülmektedir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hamileliğe bağlı olarak yükselen hormonların aşırı tepkiye neden olduğu ve hastalığın ortaya çıkmasında duygusal faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Yaz hamileliğinde mide bulantısı
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KİLO KAYBI YAŞANABİLİR!

Anne adayının beslenme planını olumsuz etkileyen mide bulantısı hissi ve kusma durumuna bağlı kilo kaybının yaşanması, belirli bir süre için yatarak tedaviyi de gerektirebilir. Sıcaklarla birlikte gelen iştahsızlık ve uzun süre aç mide de bu bulantıları tetikleyebilir. Buna göre özellikle yaz gebeliklerinde aşağıdaki önlemlerle mide bulantısı en aza indirilebilir:

Yeni uyandığınız saatlerde mide bulantınız dayanılmaz oluyorsa yataktan kalkmadan hemen önce hafif demli bir çay tüketebilirsiniz.

Tuzlu kraker gibi yiyecekleri, uyku aralarındaki ve uyandıktan sonraki mide bulantısını bastırmak için tüketmek iyi gelebilir.

YATAKTAN HEMEN KALKILMAMALI!

Sabahları dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise aniden yataktan kalkmamaktır. Önce bir süre oturup sonra tamamen ayağa kalkmayı deneyebilirsiniz.

Gün içerisinde kraker, peksimet, beyaz leblebi gibi yağsız ve tuzlu ara öğünler tüketmek de midenizi rahatlatabilir.

Tatlı veya meyve mide bulantısına neden olmuyorsa bu yiyecekleri beslenmenize biraz daha sık dahil edebilirsiniz. Özellikle yaz meyveleri ferahlatıcı ve lezzetli bir seçenek olacaktır.

STRES, BULANTIYI TETİKLER!

Mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışmalısınız çünkü stres de mide bulantısında önemli bir faktördür.

Mide bulantısını tetikleyen sigara, ağır yemek, parfüm gibi etkenlerden uzak durmalısınız. Özellikle mutfak kokuları ve ağır parfümler rahatsızlığınızı artırabilir.

Uzun süre aç kalmak da mide bulantısına neden olabilir. Doğru olan beslenmeyi gün içine yaymak ve kısa aralıklarla yemek yemektir.

Öğün aralarında yeterince sıvı tüketmelisiniz. Yaz hamileliği süresince doktor kontrolünde sıvı alımını artırmanız faydalı olacaktır.

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