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Yaylalara çıkıp mahsur kalan off-roadcılara sitem etti

yaylalara çıkıp mahsur kalan off-roadcılara sitem etti
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road tutkunları mahsur kaldı. Birçok kişiyi mahsur kaldığı yerden kurtaran Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak sürücülere sitem ederek, “Tek araba dağa çıkılmaz, neyine güveniyorsun” dedi.

Düzce’nin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 1 metre 15 santimetreye kadar ulaştı. Off-road tutkunları da Düzce’nin yüksek kesimlerine araçlarıyla birlikte gitti. Araçlar yüksek kesimlerde açılmayan yollarda sıkıntı yaşayıp kara saplanınca bölgeden çıkmak isteyenler Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak’ı aradı. Albayrak, birçok kişinin kurtarılmasını gerçekleştirirken, sosyal medya hesabından da sitem ederek, sürücüleri uyardı.

“Neyine güveniyorsun?”

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, “Sinekli Yaylasındayız, arkadaşlarım ve misafirlerimle off-road yapıyoruz. Sadece bugün 15 telefon aldım. Birçok araç kaydı, battı ve yolda kaldı. Sürücüler ise ’Bizi kurtarın’ diyerek beni aradı. Şuanda Sinekli Yaylası’nda 1 metre 15 santimetre kar var. Bazı off-road araçlarında vinci yok, lastiği yok ve bu alanlara çıkıyorlar. Bunları yapıp sonra da ’Ben kaldım’ diyorsunuz. Off-road yapmak için yaylalara tek araba çıkmayın. Tek araba ile off-road yapılmaz. Tek araba ile dağa çıkılmaz. Neyine güveniyorsun?” ifadelerini kullandı.

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