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Yaylada mahsur kolan çoban ve hayvanlarını ekipler kurtardı

yaylada mahsur kolan çoban ve hayvanlarını ekipler kurtardı
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaylada kar nedeniyle mahsur kalan çoban baba ve oğlu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Hayvanlarını otlatmak için Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi’nden 15 kilometre uzaklıktaki Nacar Dağı’na giden Abdullah Demir ve oğlu, yanlarındaki küçükbaş hayvanlarla birlikte aniden bastıran kar nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Kapanan yollar nedeniyle geri dönemeyen baba ve oğlu, jandarmadan yardım istedi. Nurdağı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gaziantep Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve belediye ekipleri, iş makineleriyle birlikte bölgeye hareket etti. 8 saat süren çalışmanın ardından çoban ve babaya ulaşan ekipler, yemek ve ısınma için gerekli malzemeleri teslim etti. Ekiplerin yardımıyla dönüşe geçen aile saatler süren çalışmanın ardından yolun kardan temizlenmesi ile evlerine dönebildi.

Büyük korku yaşadıklarını belirten Abdullah Demir ve oğlu, kendilerini ve hayvanları kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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