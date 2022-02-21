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Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor

yaya geçidinde feci kaza: yaşam savaşı veriyor
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Edirne’de motosikletiyle yaya geçidini kullanarak bulvarın karşı şeridine geçmek isterken, otomobilin çarptığı motosiklet sürücü yaşam savaşı veriyor.

Edirne’nin Atatürk Bulvarı’nda bulunan yaya geçidinden 22 ABS 355 plakalı motosikletiyle yolun karşı şeridine geçmeye çalışan 40 yaşındaki Soner Şahin’e, bulvar üzerinde seyreden Ali Murat Berhan’ın kullandığı 07 ZK 276 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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