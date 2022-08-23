“Yatırımlarımızla ilçemizin dört bir tarafına yayıyoruz”

Topraktepe Mahallesi’nde gerçekleşen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yatırımların tamamlandığı zaman Topraktepe Mahallesi’nin fiziksel ve sosyal yapısının daha modern bir görüntüye ulaşacağını ifade ederek, “Çözüm odaklı bir hizmet anlayışı ile çalışarak, herkesin ve her kesimin belediyesi olduğumuzu bu tür kalıcı ve güçlü yatırımlarımızla ilçemizin dört bir tarafına yayıyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediye Meclis üyeleri ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ile birlikte Topraktepe Mahallesi’nde devam eden çevre düzenleme ve meydan yenileme çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla mahallenin eksikliklerinin tek tek çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Topraktepe Mahalle Muhtarı Abdulkadir Karaman, kilitli parke taşı döşemesinin yanı sıra diğer hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

“MODERN BİR GÖRÜNTÜYE ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ”

Kırsal bölgelerdeki değişim ve dönüşüm hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, şunları kaydetti:

“İlçemizin 81 mahallesinde ikamet eden vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu alanlarda yaşaması için 2022 Yılı Yatırım Programına aldığımız tüm yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Merkez ve kırsal bölgelerimizde çok yoğun çalışarak, tüm mahallelerimizin yaşam seviyesini artıran yatırımların altına imza atan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kırsal bölgelerimizden Topraktepe Mahalle’miz için yatırım programına aldığımız kilitli parke taşı döşemelerine devam ederek, buradaki sosyal yaşamı daha kaliteli bir seviyeye ulaştırmaya çalışıyorlar. Bizler de bu güzel ve şirin mahallemizi ziyaret ederek devam eden yatırımlarımızla ilgili mahalle sakinlerimize bilgiler paylaştık. Ekiplerimiz, mahallemizin meydanını kilitli parke taşı döşemeleriyle temiz, düzenli ve güzel bir görüntüye ulaştırmak amacıyla yoğun bir mesai yapıyorlar. Yatırımlarımız tamamlandığı zaman bu güzel mahallemizin fiziksel ve sosyal yapısını daha modern bir görüntüye ulaştırmış olacağız. Çözüm odaklı bir hizmet anlayışı ile çalışarak, herkesin ve her kesimin belediyesi olduğumuzu bu tür kalıcı ve güçlü yatırımlarımızla ilçemizin dört bir tarafına yayıyoruz. Özellikle yaz aylarında ciddi bir hareketlenmenin olduğu, bağ ve bahçe işlerinin yoğunlaştığı kırsal bölgelerimizin ulaşım başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarını nitelikli yatırımlarımızla teker teker yerine getiriyoruz. Topraktepe Mahalle’mizde bu yatırımlarımızdan payını alarak, bu ve benzeri tüm yatırımlarla daha fazla tercih edilecek ve burada yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz daha güzel alanlarda huzur içerisinde yaşamını sürdürecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ve çalışmalar sırasında desteklerini esirgemeyen Mahalle Muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Bütün muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle el ele vererek Yeşilyurt’umuzun dört bir tarafını güzelleştirmeye devam edeceğiz.”