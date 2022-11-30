“Yatırım çalışmaları bizleri mutlu etti”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetleri yerinde inceleme şansını bulduklarını dile getiren Medeniyet Tasavvuru Okulu Malatya Temsilcisi Büşra Uçar, “Özellikle gençlere yönelik yapılan yatırım çalışmaları bizleri çok mutlu etti” dedi.

Malatya Kent Konseyi İlmi ve Fikri Okumalar Çalışma Grubu organizasyonunda kitap okuma ve mütalaa programı gerçekleştiren Medeniyet Tasavvuru Okulu öğrencileri için Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmaları yerinde incelemek amacıyla gezi programı düzenlendi.

Gezi programı kapsamında gençlere rehberlik yapan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceleyerek gelen öneri ve talepleri değerlendirmek adına düzenlenen teknik gezinin önemli olduğunu söyledi.

UNESCO Dünya Mirasını Listesine alınan Arslantepe’yi de ziyaret eden gençlere Genel Sekreter Artan tarihçesi ve Malatya açısından önemi hakkında bilgiler verdi.

Medeniyet Tasavvuru Okulu Malatya Temsilcisi Büşra Uçar, düzenlenen gezi programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetleri yerinde inceleme şansını bulduk. Özellikle gençlere yönelik yapılan yatırım çalışmaları bizleri çok mutlu etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Teknik gezi programına katılan gençler, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Teknik gezi programı kapsamında gençler İnderesi Gençlik Kampı, alternatif yollar, alternatif su kaynakları ve Gündüzbey Kaptajı’nı gezdiler. (Bülten)