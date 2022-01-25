DOLAR

13,4800$%-0.31

EURO

15,2077%-0.69

STERLİN

18,1934£%-0.29

GRAM ALTIN

800,49%0,02

ÇEYREK ALTIN

1.298,00%0,00

BİTCOİN

493624฿%6.90706

İmsak Vakti a 06:06
Malatya PARÇALI BULUTLU -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze’nin anne ve babası gözaltında

Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze’nin anne ve babası gözaltında

yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki gamze’nin anne ve babası gözaltında
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun anne ve babası gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Herhangi bir hastalığı olmayan genç kızın boynunda kızarıklık olduğu bildirildi. Gamze’nin cesedi ölüm sebebinin kesin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gamze Sakallıoğlu’nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri Gamze’nin babası M.H.S. ile annesi T.S.’yi gözaltına aldı. Anne ve babanın ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Burdur polisinden 400 bin liralık kokain oerasyonu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.