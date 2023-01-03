Yastığın içinden bakın ne çıktı?

Malatya’da uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 447 gram metamfetamin maddesi, 26 adet Sentetik Ecza ile 350 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına aldı.

Malatya havalimanı yolu üzerinde uyuşturucu madde sevk edileceği ihbarı üzerine Narko ekipleri şahısların peşine düşerek aracı yakaladılar. Kovalama esnasında araçtan atılan yastık içerisinde 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahsa TCK 188 maddesinden işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen O.Ö isimli şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı, M.K ve K.Ö isimli şahıslar ise tutuklandı.

Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde ise, araçta bulunan F.Y isimli şahsın beline sarılı vaziyette 350 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında inceleme başlatıldı.

Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda ise Y.T ve M.Ö isimli şahısların ikamet ettiği ve üst aramalarında 47 gram metamfetamin maddesi ile 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. (Bülten)