“Yasta değil isyandayız!”

ÇİĞDEM ERHAN

Malatya Demokratik Kadın Platformu, 2 yıl önce vahşice katledilen Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya verilen cezayı kınamak için dün bir basın açıklaması düzenledi. Soykan Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Malatya Demokratik Kadın Platformu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yer yer sloganların atıldığı basın açıklamasını Malatya Demokratik Kadın Platformu Sözcüsü Seda Uçar yaptı.

20 Mayıs Pazartesi günü, Pınar Gültekin Davasının 13. duruşmasının Muğla Adliyesi’nde görülüp, karar çıktığını anımsatan Uçar, karar sonucunda Cemal Metin Avcı’ya verilen müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürüldüğünü söyledi.

“PINAR’A TÜRLÜ İFTİRALAR ATILDI”

“Katile yardım eden kardeşi Mertcan Avcı ve diğer failler ise beraat etti” diyen Uçar, “Erkek adaletin korunaklı adliye saraylarından kadın katilleri için verdiği bu kararlar, sokakta gezen diğer potansiyel katillere, kadın düşmanlarına cesaret veriyor. 13 duruşmadır adaletin işlemesi için hiçbir adım atılmadığını bizler, her duruşmada basından ve sosyal medyadan takip ettik. Pınar katledildiğinden beri, yandaş medya ve iktidarın kadın düşmanı şakşakçıları Pınar’ı, özel yaşamını didik didik etti, katildense Pınar’ın hayatı sorgulandı. Hâkimin tavırları başından beri yanlıydı. Nitekim katil, bundan güç alarak ‘İstanbul Sözleşmesi iyi ki kaldırıldı, vicdanım rahat’ gibi sözleri pişkince sarf edebildi. İki yıldır tüm duruşmalarda, Adli Tıp raporlarında doğrulanan kanıtlara rağmen katile ve ailesine zaman kazandırıldı, Pınar’a türlü iftiralar atıldı” ifadeler ileri sürüldü.

“KADINLAR HİZAYA ÇEKİLMEK İSTENİYOR”

Kadınlar olarak katledilen bir kadının itibarının bu denli zedelenmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceklerini ifade eden Uçar, “Katil Cemal Metin Avcı’ya verilen 23 yıllık hapis cezası, katile delilleri karartmada yardım eden aile üyelerinin beraatı, biz kadınlara yöneltilen bütünlüklü saldırıların bir aşamasıdır. Kadınların sokağa çıkmaması, hayatlarına dair karar vermemesi için devlet, iktidar, yargı yoluyla kadınlar hizaya çekilmek isteniyor. Sanılıyor ki bu kararlar karşısında biz kadınlar bir köşeye çekilip öldürülmeyi bekleyeceğiz! Buradan bir kez daha söylüyoruz, kadın katilleri için verdiğiniz ödül gibi cezaları biz buradayken vermeye devam edemeyeceksiniz! Sizin bugün biz kadınlarla dalga geçer gibi, katil Cemal Metin Avcı’ya verdiğiniz 23 yıllık hapis cezasını asla tanımıyoruz! Katillere; caydırıcı, cezalandırıcı, gerçek cezalar vermek zorundasınız. Bizim yaşamlarımız sizin adliye salonlarınızdan çıkan eril kararlara, kadın düşmanı cezalara kalmadı, kalmayacak! Yasta değil isyandayız, bir kişi daha eksilmeyene, kadınlar için adalet sağlanana kadar mücadelemizden vazgeçmiyoruz!” diye konuştu.