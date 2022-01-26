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Yaşlısı soğukkanlı, genci acemi: Elazığ’daki 2 farklı hırsızlık olayı güvenlik kamerasında

yaşlısı soğukkanlı, genci acemi: elazığ’daki 2 farklı hırsızlık olayı güvenlik kamerasında
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Elazığ’da bir mağazada iki farklı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Bir kadının 250 lira değerindeki çantayı alabilmek için yarım saat boyunca mağazada oyalanarak fırsat kolladığı görüldü.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde hizmet veren bir bijuteri mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazada farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarında farklı reyonlarda bir kadın gözüne kestirdiği çantayı, 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir şahıs da saat çaldı. İş yerinin güvenlik kamerasını inceledikten sonra bir kadının 250 lira değerindeki çantayı alabilmek için yarım saat boyunca mağazada oyalanarak fırsat kolladığı ve uygun zamanda ise gözüne kestirdiği çantayı alarak hızla mağazadan çıktığını gördü. Saat reyonundaki hırsızlık olayında ise bir şahsın içeri girdiği ve çaldığı saatle birlikte kaçtığı, çalışanların ise kovaladığı anlar anbean kameralara yansıdı.

“Bıktık artık, biz de ne yapacağımızı şaşırdık”

Suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden mağaza müdürü Veysel Gündoğdu, “Gazi Caddesi’nde çanta ve bijuteri üzerine satış yapan mağazamız var. Her gün mağazamızda bir olay oluyor, hırsızlık olayları arttı. Çanta, kozmetik ürünleri ve saat çalıyorlar. Bıktık artık, biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililere başvurduk hırsızlar hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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