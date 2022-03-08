DOLAR

14,5700$% 1.34

EURO

15,8779% 1.39

STERLİN

19,1750£% 1.48

GRAM ALTIN

957,98%3,86

ÇEYREK ALTIN

1.553,00%3,21

BİTCOİN

560386฿%-0.38009

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs tutuklandı

Yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs tutuklandı

yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kırıkkale’de yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale’de Selim Özer Mahallesi’nde yaşayan M.Ü. (85) ve N.E.’nin (76) evine gece saatlerinde pencereyi kırarak giren 2 şahıs, kadınların altın bilezik ve yüzüklerini gasp etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve bekçi sevk edildi. Yapılan teknik fiziki takip neticesinde İİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri M.M. ve C.Ö. isimli şüpheli şahısları yakaladı. Emniyete götürülen 2 şahsın üzerinde 5 bin 650 lira bulundu. Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Düzce’de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.